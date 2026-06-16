Luan dos Santos Faria é preso suspeito de torturar e matar mulher por droga na última sexta-feira (13) - Divulgação PCRJ

Luan dos Santos Faria é preso suspeito de torturar e matar mulher por droga na última sexta-feira (13) Divulgação PCRJ

Publicado 16/06/2026 16:39

Rio - Um homem foi preso, nesta segunda-feira (15), por torturar e forjar o atropelamento por um trem de uma mulher. O suspeito, identificado como Luan dos Santos Faria, 32 anos, tentou ocultar o homicídio da vítima ao simular o acidente na linha férrea. O crime aconteceu em Paraíba do Sul, Centro-Sul Fluminense.

O caso veio à tona na madrugada de sexta-feira (13), quando o corpo dela foi encontrado sobre os trilhos no bairro Liberdade. A composição ferroviária chegou a atingir a mulher, deixando a cena inicialmente compatível com um atropelamento.



No entanto, as investigações revelaram indícios de que ela já estava morta antes de ser deixada no local. Agentes da Polícia Civil identificaram vestígios de sangue em um trajeto que levava até a ferrovia, reforçando a suspeita de que o corpo foi transportado após o crime.



De acordo com as autoridades, horas antes da morte, a vítima foi submetida a agressões e tortura. Entre os elementos reunidos no inquérito, está a informação de que o suspeito teria arrancado um tufo de cabelo dela durante os ataques.



As investigações apontam ainda que a motivação do crime estaria relacionada a uma disputa envolvendo pedras de crack. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito acreditava que a mulher havia roubado drogas dele.



O suspeito foi localizado pelos agentes da 107°DP (Paraíba do Sul) em uma obra no bairro Grotão, onde trabalhava como auxiliar de pedreiro. Ele foi detido sem apresentar resistência e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.



A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Luan. O espaço segue aberto para manifestações.

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.