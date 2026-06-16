Luan dos Santos Faria é preso suspeito de torturar e matar mulher por droga na última sexta-feira (13) Divulgação PCRJ
No entanto, as investigações revelaram indícios de que ela já estava morta antes de ser deixada no local. Agentes da Polícia Civil identificaram vestígios de sangue em um trajeto que levava até a ferrovia, reforçando a suspeita de que o corpo foi transportado após o crime.
De acordo com as autoridades, horas antes da morte, a vítima foi submetida a agressões e tortura. Entre os elementos reunidos no inquérito, está a informação de que o suspeito teria arrancado um tufo de cabelo dela durante os ataques.
As investigações apontam ainda que a motivação do crime estaria relacionada a uma disputa envolvendo pedras de crack. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito acreditava que a mulher havia roubado drogas dele.
O suspeito foi localizado pelos agentes da 107°DP (Paraíba do Sul) em uma obra no bairro Grotão, onde trabalhava como auxiliar de pedreiro. Ele foi detido sem apresentar resistência e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.
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