Estrada da Gávea foi interditada devido deslizamento - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Estrada da Gávea foi interditada devido deslizamentoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 16/06/2026 09:27



Rio – Cerca de 70 toneladas de terra já foram removidas da Rocinha, na Zona Sul, após um deslizamento provocado pelo vazamento de uma tubulação de esgoto durante as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de segunda-feira (15). Segundo a Defesa Civil, equipes da prefeitura continuam trabalhando na Estrada da Gávea, na altura da Rua Portão Vermelho, na manhã desta terça-feira (16).

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A via, que é uma das principais da região e chegou a ser totalmente interditada na noite desta segunda (15), sendo liberada no início da manhã desta terça (16), permanecendo com apenas uma faixa ocupada. Ao longo dia, algumas pedras têm se desprendido da encosta, provocando pequenos desabamentos na área isolada. Apesar do susto, não houve vítimas.



De acordo com a Comlurb, a ação conta com o apoio de 15 caminhões, três pás carregadeiras e 50 garis. Ainda no local, a Rioluz instalou pedestais e projetores adicionais para reforçar a iluminação e ampliar a visibilidade da área e para as equipes.



Ainda segundo a Defesa Civil Municipal, às 7h17 desta terça-feira, as sete sirenes da comunidade foram acionadas, em função do alto risco geológico, após os pluviômetros registrarem um acumulado de 189,4 milímetros de chuva em 24 horas.



O volume contínuo de chuva na cidade causa o encharcamento do solo e aumenta o risco de deslizamento de encostas. Ao todo, funcionários da Subprefeitura da Zona Sul, Comlurb, CET-Rio, Geo-Rio e Guarda Municipal continuam na região.



Devido ao incidente, a Fundação Geo-Rio fará o levantamento dos serviços necessários para iniciar uma obra de contenção, com implantação de sistema de drenagem.



Vídeo mostra momento exato do deslizamento



Nas redes sociais, um vídeo mostra o momento exato do incidente, em que a força da água atinge motos e carros que estavam estacionados. As imagens mostram ainda um ônibus e uma van passando pela Estrada da Gávea, em frente a uma Igreja Universal, segundos antes do incidente.



O local ficou coberto de lama e destroços. Em meio ao estrago, moradores se reuniram para tentar recuperar os veículos.



Veja imagens:



Vídeo mostra momento exato de deslizamento durante vazamento de tabulação, em meio às fortes chuvas na Rocinha, na Zona Sul do Rio.



Reprodução/Rede social pic.twitter.com/A9PAF7lJGl — Jornal O Dia (@jornalodia) June 16, 2026

Ao DIA, William de Oliveira, diretor de projetos e articulação da Associação de Moradores, informou que o prejuízo foi apenas de danos materiais, mas que o deslizamento pegou todos de surpresa.

Ao, William de Oliveira, diretor de projetos e articulação da Associação de Moradores, informou que o prejuízo foi apenas de danos materiais, mas que o deslizamento pegou todos de surpresa.

"A gente teve uma grande surpresa, não esperávamos. Muitas vezes recebemos esse grande fluxo de água, mas nos últimos tempos, o que tem acontecido são fatos típicos. Muita chuva, alaga, às vezes leva um carro ou outro na Estrada da Gávea, de vez enquanto um problema com um morador ou outro. Mas esse modelo de desabamento não acontece há muito tempo, graças a Deus, que não houve vítimas", disse.



Ainda segundo William, a associação está auxiliando os moradores desde a noite de segunda.



"A gente espera em alguns dias, em algumas horas, estar resolvendo a situação e devolver a via pública logo ao morador. Mas a gente fica em alerta, em caso de chuva, os moradores devem ficar atentos e em qualquer situação de risco correr para os locais adequados, de abrigos onde a gente sempre orienta', frisou.



O diretor da instituição voltou a acrescentar que o prejuízo foi apenas material. "A gente não teve vidas, graças a Deus. O material as pessoas trabalham novamente e reconstroem, a vida é uma só. Então, graças a Deus, esse acidente e essa fatalidade não se tornaram um desastre", ressaltou.



Risco de desabamento continua



Ao Bom Dia Rio, da "TV Globo", o coronel Rodrigo Gonçalves, coordenador da Defesa Civil, informou que as equipes seguem realizando o monitoramento da região.



“Estamos desde ontem fazendo esse monitoramento por causa desse rompimento da Águas do Rio, ainda tem um risco potencial de deslizamento porque ainda está ocorrendo muito vazamento, enquanto a Águas do Rio não monitorar e fechar esse vazamento a gente vai permanecer no local fazendo esse monitoramento, equipes da Geo Rio também estão no local”, explicou.



O coronel ressaltou que o volume de chuva na cidade ainda é muito alto. "A gente está com muita chuva na cidade, são mais de 180 mm em 24h, temos que chamar atenção do pessoal da Rocinha. Estamos com nosso sistema de sirene no limite, se for necessário, nós acionaremos as sirenes para as pessoas saírem de suas casas e irem para locais seguros, por enquanto vamos fazer monitoramento”, disse.



Em nota, a Águas do Rio afirmou que realizou o reparo de um vazamento em uma tubulação de esgoto de pequeno porte, ocasionado pela sobrecarga provocada pelo grande volume de água de chuva registrado na Rocinha.



Na manhã desta terça-feira (16), equipes da concessionária retornaram ao local para uma nova avaliação.



"A empresa reforça que não houve rompimento de adutora ou de redes de abastecimento de água e segue apoiando a Prefeitura no atendimento à ocorrência", esclareceu em comunicado.



Tempo



De acordo com a Defesa Civil Estadual, há registros de chuva fraca a ocasionalmente moderada, principalmente nas regiões Metropolitana e Capital. A temperatura mínima registrada foi de 11,4°C em Petrópolis, na Região Serrana.



A previsão é de céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura máxima prevista é de 24°C nas regiões Norte, Noroeste e Baixada Fluminense. São esperados ventos fracos a moderados de Sudoeste/Sudeste.



Devido aos acumulados pluviométricos em 24 horas, permanecem as condições de risco alto de deslizamento para o município do Rio e de risco moderado para Resende, Quatis, Porto Real, Valença, Niterói, Cachoeiras de Macacu, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.



