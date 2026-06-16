Estrada da Gávea foi interditada devido deslizamentoReginaldo Pimenta/Agência O DIA
O local ficou coberto de lama e destroços. Em meio ao estrago, moradores se reuniram para tentar recuperar os veículos.
Veja imagens:
Vídeo mostra momento exato de deslizamento durante vazamento de tabulação, em meio às fortes chuvas na Rocinha, na Zona Sul do Rio.— Jornal O Dia (@jornalodia) June 16, 2026
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Ao DIA, William de Oliveira, diretor de projetos e articulação da Associação de Moradores, informou que o prejuízo foi apenas de danos materiais, mas que o deslizamento pegou todos de surpresa.
O diretor da instituição voltou a acrescentar que o prejuízo foi apenas material. "A gente não teve vidas, graças a Deus. O material as pessoas trabalham novamente e reconstroem, a vida é uma só. Então, graças a Deus, esse acidente e essa fatalidade não se tornaram um desastre", ressaltou.
Risco de desabamento continua
Ao Bom Dia Rio, da "TV Globo", o coronel Rodrigo Gonçalves, coordenador da Defesa Civil, informou que as equipes seguem realizando o monitoramento da região.
“Estamos desde ontem fazendo esse monitoramento por causa desse rompimento da Águas do Rio, ainda tem um risco potencial de deslizamento porque ainda está ocorrendo muito vazamento, enquanto a Águas do Rio não monitorar e fechar esse vazamento a gente vai permanecer no local fazendo esse monitoramento, equipes da Geo Rio também estão no local”, explicou.
O coronel ressaltou que o volume de chuva na cidade ainda é muito alto. "A gente está com muita chuva na cidade, são mais de 180 mm em 24h, temos que chamar atenção do pessoal da Rocinha. Estamos com nosso sistema de sirene no limite, se for necessário, nós acionaremos as sirenes para as pessoas saírem de suas casas e irem para locais seguros, por enquanto vamos fazer monitoramento”, disse.
Em nota, a Águas do Rio afirmou que realizou o reparo de um vazamento em uma tubulação de esgoto de pequeno porte, ocasionado pela sobrecarga provocada pelo grande volume de água de chuva registrado na Rocinha.
Na manhã desta terça-feira (16), equipes da concessionária retornaram ao local para uma nova avaliação.
"A empresa reforça que não houve rompimento de adutora ou de redes de abastecimento de água e segue apoiando a Prefeitura no atendimento à ocorrência", esclareceu em comunicado.
Tempo
De acordo com a Defesa Civil Estadual, há registros de chuva fraca a ocasionalmente moderada, principalmente nas regiões Metropolitana e Capital. A temperatura mínima registrada foi de 11,4°C em Petrópolis, na Região Serrana.
A previsão é de céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura máxima prevista é de 24°C nas regiões Norte, Noroeste e Baixada Fluminense. São esperados ventos fracos a moderados de Sudoeste/Sudeste.
Devido aos acumulados pluviométricos em 24 horas, permanecem as condições de risco alto de deslizamento para o município do Rio e de risco moderado para Resende, Quatis, Porto Real, Valença, Niterói, Cachoeiras de Macacu, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.
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