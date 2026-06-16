- Moradores da Rocinha, na Zona Sul, revelaram o susto ao serem surpreendidos pelo deslizamento provocado pelo rompimento de tubulação de esgoto em meio às chuvas na noite de segunda-feira (15). Com a força da água, lama e destroços bloquearam a Estrada da Gávea, atingindo carros e motos, que ficaram completamente destruídos. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
– 9 de abril de 2019: 343,4 mm;
– 6 de abril de 2010: 304,6 mm;
– 16 de junho de 2026: 242,2 mm.
– 1. 254,6 mm na estação Rocinha;
– 2. 98,4 mm na estação Alto da Boa Vista;
– 3. 97,0 mm na estação Jardim Botânico;
– 4. 82,8 mm na estação Laranjeiras;
– 5. 77,2 mm na estação Santa Teresa.
Sirenes acionadas na Rocinha
A Rioluz instalou pedestais e projetores adicionais para reforçar a iluminação no local e ampliar a visibilidade da área e para as equipes. Segundo a Fundação Geo-Rio, o órgão vai fazer o levantamento dos serviços necessários para iniciar uma obra de contenção, com implantação de sistema de drenagem.
Equipes da Subprefeitura da Zona Sul, Comlurb, CET-Rio, Geo-Rio, Guarda Municipal e Defesa Civil Municipal permanecem no local.
Na Tijuca, na Zona Norte, também foi registrado deslizamento de terra na Rua São Sebastião, na comunidade do Salgueiro. Nenhum imóvel foi atingido e não houve interdição de via. A Defesa Civil Municipal avalia o local.
A Prefeitura do Rio recomenda à população que tome as seguintes ações preventivas:
– Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;
– Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;
– Não force a passagem de veículos em áreas alagadas;
– Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;
– Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;
– Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;
– Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;
– Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;
– Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;
– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).
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