Paolla Oliveira participa de lançamento de filme em Xangai - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira participa de lançamento de filme em Xangai Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2026 18:17

Rio – Paolla Oliveira, de 44 anos, está na China para o lançamento, neste sábado (20), de filme na Mostra Focus Brasil, que acontece no Festival Internacional de Cinema de Xangai. Escrito e dirigido por Clarissa Appelt e Daniel Dias, o longa “Herança de Narcisa” é protagonizado pela atriz, que visita o país asiático pela primeira vez.



“Que privilégio viajar representando o Brasil e o nosso cinema!”, declara Oliveira em postagem em suas redes sociais.



A artista disse que acredita no potencial de compartilhar histórias entre diferentes culturas. “Eu acredito no poder das histórias, e que elas ajudam a gente a enxergar o mundo por outros olhares. Despertam empatia, e nos fazem lembrar do que a gente tem em comum”.



“A arte tem esse poder, esse poder raro de atravessar fronteiras sem precisar de tradução. Ela conecta as pessoas de diferentes culturas, idiomas, histórias... Transformando distância em encontros. Estou muito feliz de poder fazer parte da comitiva brasileira junto com a Embratur e ver o nosso filme ‘Herança de Narcisa’ sendo apresentado aqui na China e que já, já estreia aí no Brasil!”, ela completa.



“Herança de Narcisa” fala sobre o retorno de Ana (Paolla Oliveira) à casa de sua infância, no Rio de Janeiro, após o falecimento de sua mãe, Narcisa. No local, ela se vê diante de mistérios, segredos e antigos traumas, e precisará confrontar o passado para sobreviver.



Os produtores do filme, Leo Edde e Eduardo Albergaria, e a cofundadora e diretora geral da Olhar Filmes, Paula Gomes, também participam da estreia em Xangai. O longa de terror chega aos cinemas brasileiros no dia 9 de julho.