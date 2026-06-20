Simone Mendes durante show em Mossoró - Reprodução de vídeo

Simone Mendes durante show em MossoróReprodução de vídeo

Publicado 20/06/2026 07:34

Rio - Simone Mendes passou por um perrengue durante o show em Mossoró, no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (19), e precisou interromper a apresentação. Dona de sucessos como "Erro Gostoso" e "Dois Fugitivos", a artista explicou ao público que estava com dor de barriga.

"Estou com medo de viralizar de novo... Tem dois dias que estou com dor de barriga. Estou suando para ir ao banheiro. Posso ir ao banheiro? Pelo amor de Deus, deixa eu ir ao banheiro?", pediu Simone ao público.

Em seguida, a cantora solicitou uma pessoa de sua equipe para cantar "uma moda" enquanto ela se ausentava do palco. "Aquela dor de barriga fininha, bem fininha. Está pensando que estrada é fácil? Comeu um negócio é errado ó", destacou a artista. "A dor de barriga é ligeira, ela não espera", acrescentou.

O momento inusitado foi compartilhado por Simone nas redes sociais. "A dor de barriga as vezes não escolhe dia, lugar e hora… ela é terrível", escreveu a cantora na legenda.







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Os internautas reagiram à situação: "Simone sendo Simone. Amo e não e pouco", afirmou um admirador da coleguinha. "Simone Mendes é muito engraçada, ela é do povão amo muito essa cantora maravilhosa", disse outro. "É por isso que eu gosto dela, ela fala mesmo. Amo muito ela, essa é a minha cantora", disparou uma terceira pessoa.