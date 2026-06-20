Bruna Biancardi pede sugestões de nomes para filha - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi pede sugestões de nomes para filhaReprodução/Instagram

Publicado 20/06/2026 16:32

Rio – Bruna Biancardi, de 32 anos, falou sobre a terceira gravidez em suas redes sociais neste sábado (20). A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e revelou detalhes sobre nova gestação.

Entre as perguntas dos internautas, a curiosidade era sobre o nome da bebê, "Já tem nome para a caçulinha?". Biancardi respondeu e pediu sugestões dos seguidores: "Ainda não... Aceitamos sugestões".

Ela espera sua terceira filha com Neymar Jr, que foi convocado para a Copa do Mundo. O casal divulgou a novidade com um chá revelação, no qual o jogador reagiu animado com a descoberta de que espera uma outra menina, "Meu Deus do céu! Vou endoidar!", disse.

Bruna e Neymar são pais de de Mavie, de 2 anos, e Mel Biancardi, de 11 meses. O atleta também teve em sua relação com Carol Dantas, Davi Lucca, de 14 anos, e com Amanda Kimberlly, Helena, de 1 ano.