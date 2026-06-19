Deborah Secco, Brunna Gonçalves e Vivi apostam em camisa de látex para torcer pelo Brasil na Copa - Reprodução Instagram

Deborah Secco, Brunna Gonçalves e Vivi apostam em camisa de látex para torcer pelo Brasil na CopaReprodução Instagram

Publicado 19/06/2026 22:00

Rio - O segundo compromisso da seleção brasileira na Copa do Mundo da FIFA 2026™ também movimentou as redes sociais entre os famosos. Nesta sexta-feira (19), Deborah Secco, Brunna Gonçalves e Vivi chamaram atenção ao aparecerem usando o mesmo look para apoiar o Brasil durante a partida contra o Haiti.



As três apostaram em uma camisa confeccionada em látex, assinada pela marca Cece Hamali. A peça combina tons de azul com detalhes em verde e foi escolhida como parte da produção para acompanhar o jogo da Seleção.

A partida acontece na cidade de Philadelphia, nos Estados Unidos, onde a seleção brasileira disputa mais um confronto da fase de grupos. Após o duelo com o Haiti, o Brasil volta a campo na próxima semana para enfrentar a Escócia.