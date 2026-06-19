Leticia Spiller passou aniversário na companhia do filho, Pedro Novaes Reprodução/Instagram
Leticia Spiller curte banho de cachoeira com Pedro Novaes
Atriz completou 53 anos nesta sexta-feira (19)
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