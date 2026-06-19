Leticia Spiller passou aniversário na companhia do filho, Pedro Novaes - Reprodução/Instagram

Leticia Spiller passou aniversário na companhia do filho, Pedro Novaes Reprodução/Instagram

Publicado 19/06/2026 19:59

Rio - Leticia Spiller comemorou o aniversário de 53 anos em meio a natureza, nesta sexta-feira (19). A atriz compartilhou fotos do banho relaxante de cachoeira na companhia do filho, Pedro Novaes, fruto da antiga relação com Marcello Novaes.

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"Agradeço à vida, aos ancestrais, à família, aos amigos, à todas as bençãos do universo!", declarou ela.

Para curtir a data especial, Leticia Spilller apostou em maiô de oncinha e uma pulseira grossa verde com detalhes em laranja e amarelo. Já Pedro Novaes surgiu de bermuda preta com faixas brancas nas laterais e sem camisa.

No ar em "Coração Acelerado", a artista recebeu felicitações de alguns colegas de elenco da novela. "Viva você, Lelê. Muita luz no seu caminho sempre", escreveu Gabriel Godoy. "Feliz aniversário a você, minha amiga querida, muitos anos de vida. E saúdo aqui a beleza de sua beleza de agora. Linda e honesta como você é", afirmou Elisa Lucinda.