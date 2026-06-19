Bruna Biancardi mostrou reação de Mavie ao saber que ganhará mais uma irmã - Reprodução de vídeo

Bruna Biancardi mostrou reação de Mavie ao saber que ganhará mais uma irmãReprodução de vídeo

Publicado 19/06/2026 17:09 | Atualizado 19/06/2026 18:27

Rio - Bruna Biancardi mostrou a reação da filha, Mavie, 2 anos, ao saber que terá mais uma irmãzinha. A influenciadora divulgou um vídeo em seu canal no YouTube, nesta sexta-feira (19), do momento em que contou para a primogênita sobre a nova gravidez com Neymar Jr.

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"Deixa eu te contar um segredo...Vem cá, ô filha. Lembra aquele dia que você falou que minha barriga estava dura? Eu te enganei! Sabe o que que é? É um neném. Mais um, igual tem na barriga da tia Bibi [Bianca, irmã de Bruna]. Tem um aqui! Você quer ter mais um irmãozinho ou irmãzinha?", perguntou a mulher do jogador.

Ao saber da novidade, Mavie fez carinho e depois abraçou a barriga da mãe. "Tem mais um neném", disse a menina.

Além da primogênita, Bruna Biancardi e Neymar Jr são pais de Mel, 11 meses. Já entre os outros filhos do jogador também estão Davi Lucca, 14, fruto do breve envolvimento com Carol Dantas, e Helena, 1, do antigo romance com Amanda Kimberlly.