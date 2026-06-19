Karoline Lima aparece com blusa de Léo Pereira da CopaReprodução/Instagram
A influenciadora compartilhou fotos com a blusa verde e amarela nas redes sociais, e chegou a receber uma curtida do jogador. A postagem alimentou os rumores de reconciliação do casal.
Eles foram vistos juntos em uma visita de familiares ao centro de treinamento da Seleção Brasileira, na terça-feira (16). Karoline e Léo terminaram o relacionamento em janeiro deste ano.
A influenciadora desembarcou na América do Norte para cobrir os jogos da Copa do Mundo pela Rede Ronaldo. Já Léo Pereira é jogador da Seleção na competição que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.
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