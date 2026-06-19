Karoline Lima aparece com blusa de Léo Pereira da Copa - Reprodução/Instagram

Karoline Lima aparece com blusa de Léo Pereira da CopaReprodução/Instagram

Publicado 19/06/2026 16:00

Rio – Karoline Lima, 30 anos, apareceu usando uma camisa da seleção com o número 15, referente ao zagueiro Léo Pereira, para assistir a partida do Brasil contra o Haiti na Copa. A disputa acontece nesta sexta-feira (19), a partir de 21h30.



A influenciadora compartilhou fotos com a blusa verde e amarela nas redes sociais, e chegou a receber uma curtida do jogador. A postagem alimentou os rumores de reconciliação do casal.



Eles foram vistos juntos em uma visita de familiares ao centro de treinamento da Seleção Brasileira, na terça-feira (16). Karoline e Léo terminaram o relacionamento em janeiro deste ano.



A influenciadora desembarcou na América do Norte para cobrir os jogos da Copa do Mundo pela Rede Ronaldo. Já Léo Pereira é jogador da Seleção na competição que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.