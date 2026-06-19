Yasmin Brunet relatou crise de lipedema após comer glúten - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet relatou crise de lipedema após comer glútenReprodução/Instagram

Publicado 19/06/2026 20:56

Rio - Yasmin Brunet, de 38 anos, relatou uma crise de lipedema após consumir alimentos com glúten. A modelo desabafou nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), sobre o problema e mostrou o tratamento realizado para melhorar o inchaço nas pernas.

fotogaleria

"Lipedema, gente. Lipedema superinflamado. Comi glúten, fiz tudo errado e agora vim aqui fazer um tratamento SOS. Essas botas aqui ajudam muito, mas o que mais ajuda são duas injeções intramusculares que eu tomei agora, que ajudam a desinflamar o corpo. E ainda tem ali soro para fazer", afirmou ela.

A influenciadora relatou o esforço para regenerar o organismo após os excessos alimentares. ""Agora tentando recuperar o estrago que eu fiz em duas semanas com glúten pesadíssimo: miojo, McDonald's, tudo que você possa imaginar. Olha o que fiz comigo".

Yasmin explicou, ainda, o motivo de recorrer aos tratamentos em meio a crise. "O glúten sai do corpo mais ou menos em três dias. Então, ele já sairia do meu corpo em três dias, mas é claro que, se eu tenho isso à minha disposição, eu vou fazer esses tratamentos também para dar uma acelerada, porque, além de tudo, ele inflama muito o intestino", disse.