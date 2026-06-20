Famosos reagem à alerta falso Reprodução do Instagram
Em um vídeo publicado no Instagram, Rodrigo Faro questionou os seguidores: "Vocês receberam nesta madrugada aquele suposto alarme dizendo a palavra 'misantropia'? Que loucura isso, né? Vocês têm ideia de quem foi que mandou isso?", perguntou o apresentador.
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Gil do Vigor também se manifestou sobre o caso. "Eu fui acordado de maneira assustadora por um alerta extremo da Defesa Civil", afirmou. O economista explicou que entrou em pânico ao receber a mensagem porque esse tipo de aviso costuma ser utilizado em situações de risco real à vida.
Ele também demonstrou preocupação com a confiabilidade do sistema. "Eu preciso confiar num sistema de alerta nacional que vai me avisar se alguma coisa acontecer que coloque minha vida em risco", declarou.
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A atriz e apresentadora Monica Iozzi compartilhou a mensagem recebida e demonstrou estranhamento com o alerta. Já o campeão do "BBB 24", Davi Brito, relatou o susto que levou. "Uma da manhã o celular tocou. Dei um pulo da cama. Tá repreendido...", disse o influenciador.
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A mensagem foi recebida por usuários por volta de 1h24 da manhã. Em diversos aparelhos, o aviso apareceu acompanhado da classificação de "alerta extremo", normalmente utilizada para situações que representam risco iminente à população.
O alerta veio acompanhado da palavra "misantropia" é usada para descrever aversão, desprezo ou uma visão negativa da humanidade. Após a repercussão, órgãos responsáveis informaram que não havia qualquer situação de emergência em andamento e que o alerta não fazia parte de um comunicado oficial sobre riscos à população.