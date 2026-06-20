A mensagem emitida foi do tipo Alerta Máximo - Reprodução

A mensagem emitida foi do tipo Alerta MáximoReprodução

Publicado 20/06/2026 07:27

Rio - Um alerta falso da Defesa Civil assustou moradores de diversas regiões do país, incluindo o estado do Rio, na madrugada deste sábado (20). Segundo o Governo Federal, a plataforma sofreu uma invasão, ordenada remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

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A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha o termo “misantropia” — que significa ódio à humanidade. Em outros casos, o SMS cita a palavra "burros". A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha o termo “misantropia” — que significa ódio à humanidade. Em outros casos, o SMS cita a palavra "burros".

Em nota, o órgão explicou que provavelmente se trata de um ataque hacker e por isso a plataforma precisou ser retirada do ar às 1h30.



"A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas", explicou em comunicado.



Em nota divulgada na manhã deste sábado (20), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) reforçou que as mensagens não foram emitidas pelas autoridades responsáveis pelo serviço de avisos e explicou como funciona o sistema.



Os alertas, que partem exclusivamente da plataforma da Defesa Civil, são encaminhados às operadoras de telefonia móvel a partir de uma tecnologia conhecida como Cell Broadcast. As operadoras, por sua vez, somente transmitem os comunicados para as áreas geográficas previamente definidas pelas autoridades de segurança e proteção civil.



A agência afirmou ainda que o episódio não deve ser encarado com alarde pela população: "Não há, neste momento, qualquer motivo para preocupação por parte da população em decorrência das mensagens recebidas".

Já a Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio (Sedec), reforçou que também não emitiu qualquer alerta à população.



"A Sedec esclarece que não há, neste momento, qualquer situação de risco relacionada a desastres naturais que justifique a emissão de alerta para a população fluminense. A Defesa Civil Nacional já foi acionada e trabalha na identificação da causa da instabilidade e na adoção das medidas necessárias para normalizar o funcionamento do sistema”, frisou.



Susto generalizado

Em São Paulo, a pasta estadual se manifestou e acrescentou que, até o momento, não há registro de ocorrência que justifique a emissão de alerta extremo relacionado ao conteúdo reportado na região.



"Assim que os relatos foram identificados, foram iniciados os procedimentos de verificação junto aos órgãos competentes, incluindo a Defesa Civil Nacional, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e demais instituições envolvidas na operação do sistema, para apuração da origem da mensagem. Por ora, a ferramenta foi desabilitada até que o caso seja esclarecido", destacou.

Em Salvador, na Bahia, o mesmo aviso foi emitido para moradores. "Ressaltamos que não há nenhuma situação de risco iminente ou evento severo previsto para Salvador que justifique a emissão desse tipo de alerta. O sistema Defesa Civil Alerta, baseado na tecnologia Cell Broadcast, é uma ferramenta oficial utilizada exclusivamente para comunicar riscos reais à população, como deslizamentos e vendavais. Essa tecnologia permite enviar mensagens de emergência para milhares de celulares simultaneamente", explicou a Defesa Civil da região.

No Paraná, o governo também reforçou que não há risco à população. "O alerta disparado há poucos minutos não saiu da Defesa Civil do Paraná. O órgão já acionou a Defesa Civil Nacional e a Anatel. Não há nenhum evento severo previsto para Curitiba", disse.

Usuários de redes sociais de todo o país usaram o bom humor para relatar como receberam no celular a chegada da mensagem misteriosa, acompanhada de um som estridente: "Levei maio susto. Achei que o mundo estava acabando"; "Gente meu coração quase sai pela boca"; "Susto da peste, era o meu celular e do meu filho ao mesmo tempo"; "Moro no Acre. Estou no telhado até agora".