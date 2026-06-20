Alckmin afirma que a medida deve causar a redução no preço da gasolina com logo na aprovação e início da mistura - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Alckmin afirma que a medida deve causar a redução no preço da gasolina com logo na aprovação e início da misturaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 20/06/2026 16:12 | Atualizado 20/06/2026 18:26

Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, 20, que o Brasil é um "manicômio tributário" que afasta os investimentos estrangeiros dada a complexidade do sistema. Por isso, complementou, precisava de uma reforma tributária como a aprovada pelo governo no Congresso Federal durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para "atrair os investidores que querem o Brasil".



"O sistema tributário brasileiro é um manicômio tributário. Afasta quem quer exportar para o Brasil e investir em nosso País nos mais diversos setores, sem contar o custo Brasil. Com a reforma tributária do presidente Lula, vamos mudar isso", afirmou o vice-presidente, durante evento do setor ferroviário, em Dom Aquino (MT).



Para Alckmin, os setores de matérias-primas serão desonerados a ponto de fazer o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescer 12% em 15 anos, acompanhando pela alta de 14% de investimentos e 17% das exportações.

'Manicómio tributário'



Alckmin afirmou que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovará na quarta-feira, 24, o aumento da mistura de etanol na gasolina de 30% para 32%. "Não tem ninguém no mundo que tenha isso também na gasolina. Importante para o meio ambiente e economia. Vamos já perceber a redução no preço da gasolina com a aprovação e início da mistura", disse, durante evento do setor ferroviário, em Dom Aquino (MT).



A elevação da mistura obrigatória de etanol anidro para 32% vem sendo defendida pelo governo como uma forma de ampliar o consumo de biocombustíveis e reduzir a necessidade de importação de gasolina.



Com a medida aprovada pelo CNPE, será o segundo aumento consecutivo do teor obrigatório de etanol anidro na gasolina. Em junho de 2025, o porcentual passou de 27% para 30%, após testes conduzidos pelo governo e pelo setor indicarem a viabilidade técnica da ampliação da mistura.



O governo argumenta que o aumento da participação do etanol na gasolina poderá ajudar a reduzir o preço final do combustível ao consumidor, além de diminuir a exposição do mercado doméstico às oscilações das cotações internacionais do petróleo e de seus derivados.

Operação Compliance Zero

Geraldo Alckmin afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai conduzir da melhor forma possível a "crise" gerada em razão da associação do líder do governo no Congresso, senador Jaques Wagner (PT), ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela fraude no Banco Master.



"O presidente Lula vai conduzir bem a questão e quero destacar o exemplo do governo com o espírito republicano. A Polícia Federal tem total independência para cumprir o seu trabalho", afirmou Alckmin, durante evento do setor ferroviário, em Dom Aquino (MT)



Mensagens encontradas pela Polícia Federal no telefone celular do banqueiro Daniel Vorcaro citam o líder do governo no Senado pedindo favores ao ex-banqueiro e como um intermediário para enviar recado ao presidente Lula.



Wagner foi alvo, na quinta-feira, 18, de busca e apreensão na nona fase da Operação Compliance Zero, por suspeita de receber propina do ex-sócio de Vorcaro no Banco Master, Augusto Lima, por meio da compra de um apartamento de R$ 2,5 milhões e pagamentos a uma empresa de familiar no valor de R$ 3,5 milhões.



Os diálogos demonstram, de acordo com a PF, que Vorcaro também tinha relação com o senador, marcou encontros com Jaques Wagner e tinha acesso direto ao seu telefone celular. A PF também aponta que, além de Augusto Lima, o banqueiro Daniel Vorcaro também demonstrava ter influência com políticos da Bahia.



Desde a associação do caso, a avaliação é a de que o líder vá deixar a posição no Congresso na próxima semana, mas o senador tem dito que não tem nenhuma relação com Vorcaro e não pode ser responsabilizado por conversas de terceiros.

Ferrovias



Alckmin afirmou que o governo federal está trabalhando para incluir projetos de ferrovias no Plano Clima. "Não há nada mais ambientalmente confiável do que as ferrovias", afirmou, durante evento do setor ferroviário, em Dom Aquino (MT).



O Fundo é um instrumento do governo federal destinado ao financiamento de projetos voltados à mitigação das mudanças climáticas e à redução das emissões de gases de efeito estufa.



Atualmente, os recursos são direcionados a iniciativas consideradas estratégicas para a transição para uma economia de baixo carbono.



O setor ferroviário defende que a ampliação da participação dos trilhos na matriz de transportes pode contribuir para a redução das emissões do setor logístico, em razão da maior eficiência energética do transporte ferroviário em comparação ao modal rodoviário.



A sinalização de Alckmin indica que o governo pretende enquadrar projetos ferroviários entre os empreendimentos aptos a acessar linhas de financiamento voltadas à agenda climática e de descarbonização da economia.