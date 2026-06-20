Flávio criticou o STF ao dizer que "supostamente em nome da democracia destruíram todos os pilares da democracia" - AFP

Flávio criticou o STF ao dizer que "supostamente em nome da democracia destruíram todos os pilares da democracia"AFP

Publicado 20/06/2026 16:01 | Atualizado 20/06/2026 16:42

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou neste sábado, 20, que sua candidatura busca acabar com a "perseguição, altos impostos, corrupção e violência". A fala ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual André do Prado (PL-SP) ao Senado.



Flávio disse que honraria o seu pai e ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em um eventual mandato como presidente do País, e também citou o seu irmão e ex-deputado federal, Eduardo Bolsonaro.



Após a exibição de um vídeo com Eduardo Bolsonaro, Flávio disse que era difícil ver o irmão em uma exibição porque ele deveria estar no evento. "Supostamente em nome da democracia destruíram todos os pilares da democracia".



Eduardo foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime semiaberto, na terça-feira, 16.



Para os ministros, Eduardo tentou coagi-los e atrapalhar o julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado, articulando sanções dos Estados Unidos contra o Brasil.



Tarcísio fala em grande responsabilidade em eleger Flávio Bolsonaro



Também presente no evento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que há grande responsabilidade em eleger Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Tarcísio perguntou aos apoiadores do partido se eles tinham redes sociais. Em seguida, disse que é preciso fazer um grande trabalho para eleger as candidaturas do PL.



"A gente tem que convencer os colegas de trabalho, quem não está conectado. A gente tem que convencer os vizinhos, as pessoas próximas", afirmou o governador de São Paulo.



Ele também falou sobre sua gestão no Estado de São Paulo. De acordo com ele, houve um ajuste nas contas.



"Fizemos o maior programa habitacional da história. Criamos o SUS Paulista. Nunca se inaugurou tanto hospital, nunca se abriu tanto leito. Nunca se investiu tanto em infraestrutura", afirmou Tarcísio.



Ele falou ainda sobre os índices criminais no Estado, sobre os quais afirmou que são os "menores da história", indicando que houve diminuição nos casos de latrocínio, homicídio e roubo de carros.

PCC e CV



Flávio Bolsonaro disse que não vai se acostumar enquanto não pegar "narcoterroristas do Comando Vermelho (CV) e PCC e enfiar atrás das grades". A fala ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual, André do Prado (PL-SP), ao Senado.



"Parece até um pouco distante declarar como terroristas, mas quando é que o (presidente) Lula vai fazer isso aqui no Brasil? Esse é um problema que nós, brasileiros, temos que resolver", afirmou o filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado e preso por tentativa de golpe de Estado



Flávio Bolsonaro também atribui ao governo Lula uma suposta abertura de fronteiras, por onde estariam entrando drogas e fuzis. "Ele tira dinheiro da fiscalização, do Exército, da Marinha e Aeronáutica. É dessa forma que eles (PCC e CV) dominam o território."



O pré-candidato à presidência da República também afirmou que seu eventual governo será radical com temas relacionados à segurança pública.



Se eleito, prometeu abrir mais de 500 mil vagas no sistema penitenciário, com o objetivo de "prender traficantes, narcoterroristas do PCC, da milícia e também ladrões de celular", completou.