Aposta vencedora da Mega-Sena foi feita em uma casa lotérica de Nova Iguaçu - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aposta vencedora da Mega-Sena foi feita em uma casa lotérica de Nova IguaçuMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 20/06/2026 22:13

Um apostador de Nova Iguaçu acertou as seis dezenas do concurso 3021 da Mega-Sena sorteadas neste sábado, 20. Segundo a Caixa, o sortudo fez a aposta em uma casa lotérica do município da Baixada Fluminense. O ganhador receberá o prêmio acumulado de R$ 39.427.096,38.

As dezenas sorteadas foram 16 - 19 - 22 - 24 - 46 - 58.

Segundo a Caixa, 65 jogos acertaram cinco dezenas. Cada apostador receberá R$ 30.910.50. Já os 3.942 ganhadores da quadra ganharão R$ 840,14, cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira, 25, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.