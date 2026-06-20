Aposta vencedora da Mega-Sena foi feita em uma casa lotérica de Nova IguaçuMarcelo Camargo/Agência Brasil
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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Aposta vencedora da Mega-Sena foi feita em uma casa lotérica de Nova IguaçuMarcelo Camargo/Agência Brasil
Aposta de Nova Iguaçu leva o prêmio acumulado da Mega-Sena
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