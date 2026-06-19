Filho de Ivete Sangalo é visto ao lado de homem apontado como affair da cantoraBrazil News
Filho de Ivete Sangalo é visto ao lado de homem apontado como affair da cantora
Marcelo Sangalo, de 16 anos, apareceu conversando e trocando abraços com o empresário durante evento em São Paulo
Filho de Ivete Sangalo é visto ao lado de homem apontado como affair da cantora
Marcelo Sangalo, de 16 anos, apareceu conversando e trocando abraços com o empresário durante evento em São Paulo
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