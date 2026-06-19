Filho de Ivete Sangalo é visto ao lado de homem apontado como affair da cantoraBrazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo, marcou presença no evento Arena Brasileira, realizado nesta sexta-feira (19), em São Paulo. O adolescente de 16 anos chamou atenção ao ser fotografado ao lado de Tiago Maia, empresário que vem sendo apontado como um possível novo romance da artista.
Nas imagens, Marcelo aparece conversando com Tiago e também trocando um abraço com ele durante o evento. O registro rapidamente repercutiu entre os fãs da cantora.
Tiago Maia passou a ser associado a Ivete após o fim do casamento da artista com o nutricionista Daniel Cady, anunciado em novembro do ano passado. Desde então, os dois já foram vistos juntos em diferentes ocasiões públicas, incluindo passeios em Florianópolis, onde chegaram a ser fotografados em clima de intimidade.
Além da proximidade com a cantora, Tiago tem ligação profissional com projetos de Ivete. Ele é sócio da produtora Super Sounds, responsável pela criação e produção da turnê de pagode apresentada pela artista em diversas cidades do país.
Nas redes sociais, o empresário costuma compartilhar registros dos bastidores do trabalho, viagens e momentos de lazer. Em algumas publicações, ele também aparece ao lado da cantora baiana.
Ivete e Daniel Cady ficaram juntos por mais de 15 anos e são pais de três filhos: Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 8.
fotogaleria
Filho de Ivete Sangalo é visto ao lado de homem apontado como affair da cantora
Filho de Ivete Sangalo é visto ao lado de homem apontado como affair da cantora