Gabriely Miranda apresenta dia de jogo com Endrick na copa em vídeo nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Gabriely Miranda apresenta dia de jogo com Endrick na copa em vídeo nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 20/06/2026 20:38

Rio – Gabriely Miranda, de 23 anos, compartilhou neste sábado (20) um vídeo mostrando momentos do jogo do Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo, que ocorreu nesta sexta-feira (19). Ela mostrou detalhes da estreia do marido, Endrick, de 19, na competição que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.



Em legenda da publicação, ela enfatiza a estreia do jogador. "Debut Endrick, obrigada Senhor 19/06/2026. Te amamos Endrick".



O vídeo acompanha Gabriely desde sua viagem até o Lincoln Financial Field, estádio no qual ocorreu a partida, na Filadélfia, nos Estados Unidos. No carro, ela faz previsões sobre o jogo, apostando no número de gols do atacante, junto de amigos e familiares.



No estádio, a influenciadora compartilhou a emoção da torcida brasileira, para além do aquecimento dos jogadores, a cerimônia de entrada das equipes, e a execução do hino nacional brasileiro. Gabriely, ainda, apresentou o encontro com Endrick após o jogo, e a celebração com a vitória da Seleção.



O casal oficializou a união em setembro de 2024. Eles esperam a chegada do primeiro filho, tendo anunciado a gestação no início de abril.