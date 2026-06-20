Gabriely Miranda apresenta dia de jogo com Endrick na copa em vídeo nas redes sociaisReprodução/Instagram
Em legenda da publicação, ela enfatiza a estreia do jogador. "Debut Endrick, obrigada Senhor 19/06/2026. Te amamos Endrick".
O vídeo acompanha Gabriely desde sua viagem até o Lincoln Financial Field, estádio no qual ocorreu a partida, na Filadélfia, nos Estados Unidos. No carro, ela faz previsões sobre o jogo, apostando no número de gols do atacante, junto de amigos e familiares.
No estádio, a influenciadora compartilhou a emoção da torcida brasileira, para além do aquecimento dos jogadores, a cerimônia de entrada das equipes, e a execução do hino nacional brasileiro. Gabriely, ainda, apresentou o encontro com Endrick após o jogo, e a celebração com a vitória da Seleção.
O casal oficializou a união em setembro de 2024. Eles esperam a chegada do primeiro filho, tendo anunciado a gestação no início de abril.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.