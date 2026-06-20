Karoline Lima e Léo Pereira estão reatam envolvimento romântico oficialmenteReprodução / Instagram
A reação dos fãs foi imediata. Conhecidos pelos admiradores como "Karolino", Karoline e Léo receberam uma enxurrada de mensagens celebrando a reconciliação. "O amor venceu", escreveu uma internauta. "Meu Karolino está vivo", brincou outra. "Eles combinam demais", comentou uma terceira.
O flagra acontece poucos dias depois de os dois terem aparecido juntos em um registro compartilhado por Deco Pestana, empresário e amigo do jogador. Na ocasião, Karoline foi identificada pelos seguidores em uma foto publicada após uma visita ao centro de treinamento do New York Red Bulls, nos Estados Unidos. No registro, Léo aparecia segurando Cecília, filha da influenciadora, enquanto Karoline surgia ao seu lado.
O amor está no ar! Karoline Lima e Léo Pereira confirmaram a reconciliação com um beijinho discreto após a vitória do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19). Quem shippa?— Hugo Gloss (@HugoGloss) June 20, 2026
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Na ocasião, nenhum dos dois comentou os rumores sobre uma possível reconciliação. A influenciadora está nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo pela Casa Ronaldo, projeto comandado por Ronaldo Nazário, enquanto Léo integra a delegação da seleção brasileira.
Mesmo após o anúncio do término, Léo Pereira não apagou todas as fotos ao lado de Karoline Lima. Em seu perfil, ainda é possível encontrar registros românticos do casal, incluindo imagens de comemorações da Supercopa conquistada pelo Flamengo, atual equipe do zagueiro.
Antes deste romance, Karoline viveu um relacionamento com Éder Militão, com quem teve Cecília. Já Léo Pereira é pai de Helena e Matteo, frutos do antigo casamento com Tainá Castro. Atualmente, Tainá é casada com Militão.