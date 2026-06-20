Karoline Lima e Léo Pereira estão reatam envolvimento romântico oficialmente - Reprodução / Instagram

Karoline Lima e Léo Pereira estão reatam envolvimento romântico oficialmenteReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2026 11:06

Rio - Depois de dias alimentando rumores de reconciliação, Karoline Lima e Léo Pereira colocaram fim às especulações. A influenciadora e o zagueiro da Seleção Brasileira apareceram dando um beijinho após a vitória do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), durante a Copa do Mundo de 2026.

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As imagens foram exibidas pela "CazéTV" e rapidamente viralizaram nas redes sociais. O momento aconteceu diante dos torcedores que acompanhavam a partida e foi suficiente para confirmar a retomada do relacionamento, que ainda não havia sido assumida publicamente pelo casal.



A reação dos fãs foi imediata. Conhecidos pelos admiradores como "Karolino", Karoline e Léo receberam uma enxurrada de mensagens celebrando a reconciliação. "O amor venceu", escreveu uma internauta. "Meu Karolino está vivo", brincou outra. "Eles combinam demais", comentou uma terceira.