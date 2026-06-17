Karoline Lima, ex mulher de Léo Pereira, foi identificada em registro compartilhado pelo agente do jogador - Reprodução / Instagram

Karoline Lima, ex mulher de Léo Pereira, foi identificada em registro compartilhado pelo agente do jogadorReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2026 14:20 | Atualizado 17/06/2026 15:57

Rio - Karoline Lima e Léo Pereira, ambos de 30 anos, voltaram a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (17). A influenciadora e o zagueiro apareceram juntos em um registro compartilhado por Deco Pestana, empresário e amigo do jogador. A imagem reacendeu os rumores de reconciliação entre os dois.

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A foto foi publicada por Deco Pestana, empresário e amigo de Léo Pereira, após uma visita ao centro de treinamento do clube de futebol New York Red Bulls. No registro, o jogador aparece com Cecília no colo ao lado de Karoline, que foi identificada pelos seguidores por causa de uma tatuagem no antebraço inspirada em uma foto com a filha.



A influenciadora está nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo pela Casa Ronaldo, projeto comandado por Ronaldo Nazário. Apesar de não ter publicado imagens ao lado do jogador, a aparição chamou atenção porque o ex-casal ainda não confirmou oficialmente uma volta.



Karoline e Léo anunciaram o término do relacionamento em janeiro deste ano, após quase três anos marcados por idas e vindas. Desde então, os dois já foram vistos juntos em algumas ocasiões, incluindo festas e encontros reservados.



A repercussão em torno da vida amorosa do jogador acontece poucas semanas depois de outra polêmica envolvendo seu nome. Em maio deste ano, a influenciadora Antonela Braga viralizou ao publicar uma montagem sugerindo um casal entre Léo Pereira e sua mãe, Nathalia Braga. A brincadeira gerou comentários nas redes sociais e levou o atleta a se pronunciar. "Oxe! Não tenho nem conhecimento de quem são essas pessoas", respondeu na ocasião.



Até o momento, nenhum dos dois confirmou se a aproximação representa apenas amizade ou uma nova chance para o relacionamento.