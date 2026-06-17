O técnico da Argélia, Vladimir Petkovic, criticou a arbitragem na derrota para a Argentina por 3 a 0, nesta terça-feira (16), pela 1ª rodada da Copa do Mundo. Na análise do treinador, o craque Lionel Messi deveria ter sido expulso no primeiro tempo, devido a uma solada do capitão argentino na panturrilha de Mandi.
"É inútil nesse momento comentar situações hipotéticas. Mas todo mundo viu, inclusive eu. Depois do jogo, eu vi as imagens, mas não quero falar muito sobre isso", afirmou.
Apesar disso, Petkovic elogiou o talento do adversário, que marcou os três gols da partida. "A classe é permanente. Não estamos falando de nenhum jogador velho. Estamos falando de um jogador que ganhou a Bola de Ouro oito vezes. Tornamos fácil para ele fazer os gols. Mas o Messi, com sua clareza de pensamento nos momentos cruciais do jogo, consegue fazer as coisas com muito mais facilidade."
Após a derrota na estreia, a Argélia volta a campo para enfrentar a Jordânia, na próxima terça-feira (23), buscando se recuperar no grupo J.
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