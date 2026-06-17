Neymar segue com o trabalho de transição para ser reintegrado completamente ao grupo da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF
June 17, 2026
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