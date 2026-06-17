Neymar segue com o trabalho de transição para ser reintegrado completamente ao grupo da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Neymar segue com o trabalho de transição para ser reintegrado completamente ao grupo da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 17/06/2026 13:00

Neymar segue com a programação no processo de transição e foi parcialmente reintegrado ao grupo da seleção brasileira no treino desta quarta-feira (17), em Nova Jersey. De chuteira no gramado, o jogador participou dos primeiros 10 minutos de atividade e depois realizou trabalhos físicos em separado.



"Estavam com saudades?" brincou Neymar ao falar com a imprensa quando entrou no gramado.



Neste primeiro dia com o grupo, o camisa 10 trabalhou com os companheiros durante o aquecimento e com bola, mas não participou do treino comandado por Carlo Ancelotti.

Antes da atividade, ele foi recepcionado com aplausos pelos outros jogadores e passou pelo famoso corredor polonês, recebendo tapas e chutes de brincadeira.



está praticamente vetado de ser aproveitado contra o Haiti. Ainda assim, ele vai viajar com a delegação à Filadélfia, onde acontece a partida na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília).

Apesar do avanço - na terça-feira o camisa 10 fez trabalhos físicos e com a bola leves -, Neymar. Ainda assim, ele vai viajar com a delegação à Filadélfia, onde acontece a partida na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília).

Ele corre contra o tempo para ter condições de ficar à disposição contra a Escócia, no dia 24, e dependerá da evolução nos próximos dias. Apesar de recuperado da lesão grau 2 na panturrilha direita, o jogador desperta cautela na comissão técnica, para evitar qualquer novo problema muscular no retorno aos treinos.