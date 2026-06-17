Merino, meia da Espanha - Foto: Reprodução

Merino, meia da Espanha Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2026 19:49

Estados Unidos - O meia Mikel Merino comentou sobre o empate sem gols da Espanha na segunda-feira (15) com Cabo Verde, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Ele pregou tranquilidade após o tropeço e mostrou que a equipe precisa focar na evolução ao longo da competição.



"Se há algo que não é bom para nós, é o pânico", afirmou Merino.



"Precisamos nos recuperar o mais rápido possível. Luis (de la Fuente, técnico espanhol) sempre diz que o importante é tentar melhorar amanhã, mesmo depois da vitória. Somos sempre autocríticos", completou.



Na ocasião, a seleção espanhola teve um rendimento abaixo do esperado. O que antes era visto como uma possível goleada acabou se transformando em um empate sem gols, já que Cabo Verde surpreendeu e segurou a pressão espanhola.