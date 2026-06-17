Merino, meia da Espanha Foto: Reprodução
"Se há algo que não é bom para nós, é o pânico", afirmou Merino.
"Precisamos nos recuperar o mais rápido possível. Luis (de la Fuente, técnico espanhol) sempre diz que o importante é tentar melhorar amanhã, mesmo depois da vitória. Somos sempre autocríticos", completou.
Na ocasião, a seleção espanhola teve um rendimento abaixo do esperado. O que antes era visto como uma possível goleada acabou se transformando em um empate sem gols, já que Cabo Verde surpreendeu e segurou a pressão espanhola.
Apesar do domínio da Espanha, a equipe não conseguiu furar a defesa africana, que teve uma atuação sólida. Ao todo, os espanhóis finalizaram 27 vezes, sendo sete no gol, e terminaram a partida com 74% de posse de bola.
O próximo adversário da Espanha no Grupo H será a Arábia Saudita. O duelo será às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
No momento, as quatro seleções do grupo estão com um ponto, já que Arábia Saudita e Uruguai também empataram na primeira rodada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.