Danilo em entrevista coletiva - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo em entrevista coletivaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/06/2026 17:30

Estados Unidos - Danilo, que defende o Flamengo, e foi convocado para a seleção brasileira é conhecido por sua honestidade nas entrevistas coletivas. O veterano, de 34 anos, admitiu nesta quarta-feira (17), que o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos assustou por conta do desempenho abaixo do esperado. O defensor também fez muitos elogios a Endrick e afirmou que o jovem pode ter o "maior protagonismo" pela seleção brasileira.

"Endrick é uma joia rara do futebol brasileiro. É um jogador de potência, de poder de decisão, estrela. Queremos tê-lo perto, hoje (quarta) no treino ele fez gol. Ontem (terça) ele deu um chute no Nannetti (goleiro da base do Flamengo) e quase tirou o moleque do treino. É tudo que queremos ter. Queremos que ele tenha o maior protagonismo. Para mim, Casemiro, Neymar... É a nossa última chance, a Seleção vai continuar com essa galera. O que pudermos fazer para que ele se sintam importantes, nós faremos. No último jogo ele não entrou por decisão do Mister, é um jogador que vai ser importante. Eu digo: mantém a cabeça fresca. Ele será muito importante para a gente", disse.

Danilo também abordou a boa estreia de França e Argentina na Copa do Mundo. O defensor do Flamengo afirmou que o Brasil está atrás destas seleções, mas que pode chegar tão longe quanto.

"Depois do jogo contra a França, falei a todos que não tínhamos a mesma maturidade deles, da Argentina. O que não quer dizer que não podemos chegar longe. Temos que usar outros mecanismos. Talvez não pressionar tão alto, abrir mão da posse de bola e o comando do jogo seja do adversário. Isso é maturidade. Temos Raphinha, Vini, Endrick, Rayan... Na hora da brecha, temos gente para fazer gol. Vamos sofrer, sim, mas na hora de fazer vamos colocar a bola para dentro e segurar o resultado com a vida", concluiu.