Cristiano Ronaldo no jogo entre Portugal e RD Congo - Molly Darlington / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Cristiano Ronaldo no jogo entre Portugal e RD CongoMolly Darlington / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 17/06/2026 23:20 | Atualizado 17/06/2026 23:20

O meia Ngal’ayel Mukau contou que a RD Congo não montou um plano especial para tentar parar Cristiano Ronaldo na partida contra Portugal, que terminou empatado em 1 a 1 , nesta quarta-feira (17). Em entrevista à 'TNT Sports', o jogador pregou respeito a CR7, mas citou que "ele não é mais o mesmo de antes".

"Para ser sincero, não exatamente. Sabemos que ele não é o mesmo de antes, está um pouco mais velho agora. Mas continua sendo um dos maiores a jogar o jogo. Então, sim, tenho muito respeito por ele", disse Ngal’ayel Mukau, na zona mista.

"Quando você chega a essa idade não é o mesmo, não é o mesmo esforço que você consegue fazer. Mas, novamente, tenho muito respeito por ele. É um dos maiores a jogar o jogo", completou.

João Neves abriu o placar para os portugueses, mas Wissa deixou tudo igual nos acréscimos do primeiro tempo. O 1 a 1 permaneceu no placar até o apito final.

A seleção europeia voltará a jogar na próxima terça-feira (23) contra o Uzbequistão, às 14h (de Brasília). Já a RD Congo encara a Colômbia, no mesmo dia, mas às 23h (de Brasília).