Cristiano Ronaldo no jogo entre Portugal e RD CongoMolly Darlington / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
O meia Ngal’ayel Mukau contou que a RD Congo não montou um plano especial para tentar parar Cristiano Ronaldo na partida contra Portugal, que terminou empatado em 1 a 1, nesta quarta-feira (17). Em entrevista à 'TNT Sports', o jogador pregou respeito a CR7, mas citou que "ele não é mais o mesmo de antes". 
"Para ser sincero, não exatamente. Sabemos que ele não é o mesmo de antes, está um pouco mais velho agora. Mas continua sendo um dos maiores a jogar o jogo. Então, sim, tenho muito respeito por ele", disse Ngal’ayel Mukau, na zona mista.
"Quando você chega a essa idade não é o mesmo, não é o mesmo esforço que você consegue fazer. Mas, novamente, tenho muito respeito por ele. É um dos maiores a jogar o jogo", completou.
Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo teve uma atuação apagada na partida e recebeu críticas de torcedores nas redes sociais.
João Neves abriu o placar para os portugueses, mas Wissa deixou tudo igual nos acréscimos do primeiro tempo. O 1 a 1 permaneceu no placar até o apito final.
A seleção europeia voltará a jogar na próxima terça-feira (23) contra o Uzbequistão, às 14h (de Brasília). Já a RD Congo encara a Colômbia, no mesmo dia, mas às 23h (de Brasília).