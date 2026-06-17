Gana venceu Panamá com gol nos acréscimos do segundo tempoAFP

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O Dia
Rio - No apagar das luzes, Gana conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Com gol de Yirenkyi nos acréscimos do segundo tempo, a seleção africana venceu Panamá por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L.
Com o resultado, Gana somou os primeiros três pontos, mas ocupa o segundo lugar por causa da vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2. Gana volta a campo no próximo dia 23, às 17h, contra os ingleses, em Boston, nos Estados Unidos, enquanto o Panamá encara a Croácia, no mesmo dia, às 20h, em Toronto.
O jogo começou travado. O Panamá tentou tomar a iniciativa da partida e controlou a posse de bola, mas tinha dificuldades no último terço. A equipe panamenha criou a grande chance do primeiro tempo logo no primeiro minuto, mas o goleiro Zigi defendeu o chute do atacante Waterman.
Durante o primeiro tempo, Gana teve dificuldades com a profundidade de Panamá, que explorou os lados do campo. A seleção africana adotou uma postura mais defensiva para explorar os contra-ataques, mas não conseguia dar sequência nos lances e cometia muitos erros de tomadas de decisão.
Na etapa final, o jogo ganhou um novo panorama. O Panamá não conseguiu manter a intensidade do primeiro tempo e diminuiu o ritmo. Com isso, Gana passou a controlar mais as ações. Aos 49 minutos, veio o gol do alívio. Em contra-ataque, Thomas-Asanta foi lançado, invadiu a área e serviu Yirenkyi.