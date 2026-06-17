Gana venceu Panamá com gol nos acréscimos do segundo tempoAFP
Gana marca nos acréscimos do segundo tempo e vence Panamá em estreia na Copa
Yirenkyi fez o gol da vitória aos 49 minutos da etapa final
Gana marca nos acréscimos do segundo tempo e vence Panamá em estreia na Copa
Yirenkyi fez o gol da vitória aos 49 minutos da etapa final
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