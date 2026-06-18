Sébastien Migné é o técnico do HaitiFranck Fife / AFP
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A seleção haitiana estreou com derrota na Copa de 2026 e busca pontuar diante da Amarelinha
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