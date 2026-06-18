Jhon Arias em campo pela Colômbia - Divulgação / Colômbia

Jhon Arias em campo pela ColômbiaDivulgação / Colômbia

Publicado 18/06/2026 19:50

Estados Unidos - O meia-atacante Jhon Arias, de 28 anos, acredita que a seleção colombiana pode sonhar com voos altos na Copa do Mundo. Depois da vitória por 3 a 1 sobre Uzbequistão, o jogador do Palmeiras elogiou a qualidade dos atletas sul-americanos.

"A gente está ciente que é uma competição muito difícil, ter os pés no chão, ir jogo a jogo, e só o tempo dirá até onde a gente vai. Claro que a gente tem grandes expectativas, temos uma seleção muito boa, com grandes jogadores. Mas só o tempo vai dizer onde a gente vai chegar", disse.

A Colômbia foi a segunda seleção sul-americana a vencer na estreia. A Argentina começou bem e derrotou a Argélia, o Brasil empatou com o Marrocos, Equador e Paraguai perderam para Costa do Marfim e Estados Unidos, respectivamente.

"Tem que pensar, tem que acreditar que é possível. A gente tem demonstrado, hoje e ao longo do processo, que temos uma seleção forte, com grandes jogadores, e claramente o povo colombiano tem como sonhar", concluiu.