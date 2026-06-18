Jhon Arias em campo pela ColômbiaDivulgação / Colômbia
Jhon Arias afirma que Colômbia pode 'sonhar alto' na Copa do Mundo: 'É possível'
Jogador, de 28 anos, abordou sobre rumos da seleção na competição
Jhon Arias afirma que Colômbia pode 'sonhar alto' na Copa do Mundo: 'É possível'
Jogador, de 28 anos, abordou sobre rumos da seleção na competição
Após impasse, titular da Costa do Marfim é liberado para viajar com a seleção ao Canadá
Elye Wahi poderá disputar a partida contra a Alemanha, válida pelo Grupo E da Copa
Técnico faz crítica ao estádio após empate da África do Sul com a Republica Tcheca
Hugo Broos elogiou a estrutura da arena, mas citou que não é um estádio de futebol
Jorge Jesus vira favorito para assumir seleção portuguesa depois da Copa do Mundo
Ídolo do Flamengo deixou equipe saudita antes da Copa
Ronaldo aposta em goleada do Brasil e vê jogo contra o Haiti como fundamental: 'Bater na mesa'
Seleção ainda busca primeira vitória na Copa do Mundo
Tunísia x Japão entrará para a história como o milésimo jogo das Copas do Mundo
A partida acontecerá no domingo (21), no México
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.