Jhon Arias em campo pela ColômbiaDivulgação / Colômbia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Estados Unidos - O meia-atacante Jhon Arias, de 28 anos, acredita que a seleção colombiana pode sonhar com voos altos na Copa do Mundo. Depois da vitória por 3 a 1 sobre Uzbequistão, o jogador do Palmeiras elogiou a qualidade dos atletas sul-americanos.
LEIA MAIS: Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo
"A gente está ciente que é uma competição muito difícil, ter os pés no chão, ir jogo a jogo, e só o tempo dirá até onde a gente vai. Claro que a gente tem grandes expectativas, temos uma seleção muito boa, com grandes jogadores. Mas só o tempo vai dizer onde a gente vai chegar", disse.
LEIA MAIS: Gakpo comenta possível duelo com Brasil ou Marrocos no mata-mata
A Colômbia foi a segunda seleção sul-americana a vencer na estreia. A Argentina começou bem e derrotou a Argélia, o Brasil empatou com o Marrocos, Equador e Paraguai perderam para Costa do Marfim e Estados Unidos, respectivamente.
LEIA MAIS: Cucurella explica 'acerto surpresa' com o Real Madrid durante a Copa
"Tem que pensar, tem que acreditar que é possível. A gente tem demonstrado, hoje e ao longo do processo, que temos uma seleção forte, com grandes jogadores, e claramente o povo colombiano tem como sonhar", concluiu.