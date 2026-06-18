Patch de 1000 jogos que será utilizado pela arbitragem em Japão x Tunísia, no domingo (21) - Divulgação / FIFA

Patch de 1000 jogos que será utilizado pela arbitragem em Japão x Tunísia, no domingo (21)Divulgação / FIFA

Publicado 18/06/2026 18:50

México - A Copa do Mundo alcançará uma marca histórica neste domingo (21). O duelo entre Tunísia e Japão, pela segunda rodada do Grupo F, será o milésimo jogo da história da competição.



A partida será disputada no Estádio Monterrey, no México, e contará com uma homenagem especial organizada pela Fifa em parceria com a Adidas. A equipe de arbitragem utilizará um uniforme exclusivo, com detalhes dourados e um patch comemorativo com a inscrição "Match 1000".



Além do simbolismo, o confronto também tem peso esportivo para as duas seleções. O Japão estreou com empate diante da Holanda, enquanto a Tunísia foi derrotada pela Suécia e busca seus primeiros pontos na chave.



A marca de mil partidas evidencia o crescimento do Mundial desde sua primeira edição, em 1930. O torneio começou com apenas 13 seleções e passou por diversas transformações até chegar ao formato atual, que reúne 48 equipes na disputa pelo título.