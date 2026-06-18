Patch de 1000 jogos que será utilizado pela arbitragem em Japão x Tunísia, no domingo (21)Divulgação / FIFA
A partida será disputada no Estádio Monterrey, no México, e contará com uma homenagem especial organizada pela Fifa em parceria com a Adidas. A equipe de arbitragem utilizará um uniforme exclusivo, com detalhes dourados e um patch comemorativo com a inscrição "Match 1000".
A marca de mil partidas evidencia o crescimento do Mundial desde sua primeira edição, em 1930. O torneio começou com apenas 13 seleções e passou por diversas transformações até chegar ao formato atual, que reúne 48 equipes na disputa pelo título.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.