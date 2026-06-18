Rúben Dias é zagueiro da seleção portuguesa - Divulgação / Instagram @rubendias

Rúben Dias é zagueiro da seleção portuguesaDivulgação / Instagram @rubendias

Publicado 18/06/2026 17:30

Estados Unidos - A seleção portuguesa iniciou a preparação para a partida contra o Uzbequistão e pode ter um reforço. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou nesta quinta-feira (18) que o zagueiro Rúben Dias foi reintegrado no grupo que trabalhou no gramado.

O defensor foi desfalque no empate em 1 a 1 de Portugal com a República Democrática do Congo. Na entrevista coletiva na véspera da partida, o técnico Roberto Martínez explicou a situação do atleta.

"Acho que a preparação foi perfeita a todos os níveis. Só o aspecto de que Rúben Dias não está a 100% para amanhã, não está apto para o jogo. Não é o momento de arriscar, está trabalhando individualmente", disse Roberto Martínez, na entrevista coletiva antes do jogo contra a RD Congo.

"Futebol é um jogo de contato. Rúben teve um golpe durante o jogo contra a Nigéria (amistoso pré-Copa). Fizemos os testes, está tudo bem estruturalmente. Agora é não arriscar. Medicamente, precisamos estar aos 100% num jogo do Mundial e é isso que vamos fazer", completou posteriormente.

Treino de quinta-feira (18)

A FPF informou que o técnico Roberto Martínez dividiu o grupo em dois: os titulares realizaram trabalho de recuperação; e o restante dos jogadores fizeram trabalho de campo.

Agenda

Portugal e Uzbequistão vão se enfrentar na próxima terça-feira (23), a partir das 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026.