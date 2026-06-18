Comemoração dos jogadores do México - Ulises Ruiz / AFP

Comemoração dos jogadores do MéxicoUlises Ruiz / AFP

Publicado 18/06/2026 23:58 | Atualizado 19/06/2026 00:11

O México é o primeiro país classificado para a fase 16-avos da Copa do Mundo de 2026. Isso porque venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 no Estádio Akron, na noite desta quinta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo A. Luis Romo anotou o único gol do jogo após um vacilo do goleiro da seleção sul-coreana.

Com o resultado, o México chega aos seis pontos e se garante na liderança, já que o confronto direto é o primeiro critério de desempate. A Coreia do Sul, com três pontos, aparece em segundo. República Tcheca e África do Sul tem um ponto cada.

Agora, as duas seleções viram a chave para a última rodada do Grupo A. O México vai enfrentar a República Tcheca na próxima quarta-feira (24), a partir das 22h (de Brasília). No mesmo dia e horário, a Coreia do Sul encara a África do Sul.



O jogo

As duas seleções fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração. A Coreia do Sul, aliás, sofreu com impedimentos na etapa inicial. A melhor chance da seleção asiática teria sido aos 16 minutos, quando Son encobriu o goleiro e viu Álvarez tirar em cima da linha. Na sequência, o assistente apontou o impedimento.

Assim, a principal oportunidade do primeiro tempo foi do México. Aos 20 minutos, Quiñones subiu apareceu para desviar de cabeça, mas viu o goleiro Kim Seung-Gyu fazer boa defesa.

Já na etapa complementar, o México contou com um vacilo do goleiro da Coreia do Sul para abrir o placar. Kim Seung-Gyu saiu para ficar com a bola em um lance que parecia controlado. No entanto, não conseguiu segurá-la direito e ainda teve um choque Lee Gi-Hyuk na aterrissagem. Assim, soltou a bola. Melhor para Romo, que ficou com a sobra e marcou.

A seleção da Coreia do Sul, porém, teve dificuldade para trazer perigo. O México, aliás, teve duas boas chances, mas parou no goleiro Kim Seung-Gyu.

A Coreia do Sul levou perigo apenas na reta final. No entanto, o goleiro Raúl Rangel apareceu para fazer duas grandes defesas em sequência e salvar a seleção mexicana.