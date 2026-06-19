Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante a partida entre Brasil e HaitiVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Ancelotti elogia desempenho do Brasil contra Haiti, mas afirma: 'Temos que melhorar'
Atuação da equipe foi melhor no primeiro tempo, segundo o técnico da Seleção
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Vini Jr. acena para arquibancada onde estava Virginia Fonseca antes de jogo da Seleção
Influenciadora acompanhava a partida entre Brasil e Haiti s quando foi flagrada pela amiga registrando a interação
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