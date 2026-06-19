Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante a partida entre Brasil e Haiti - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante a partida entre Brasil e HaitiVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 23:48

O técnico Carlo Ancelotti elogiou o desempenho da Seleção na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti nesta sexta-feira (19), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 2ª rodada do grupo C da Copa do Mundo. O treinador italiano destacou a qualidade do time na primeira etapa e enfatizou que mesmo assim, é necessário melhorar no próximo confronto.

"A equipe jogou melhor o primeiro tempo, com mais qualidade, intensidade, acertado na frente. Melhoramos hoje e temos que melhorar no próximo jogo", disse, em entrevista. "Creio que na frente, combinaram bem, acertaram. Marcamos cinco. Infelizmente, anularam dois gols, mas a equipe jogou bem.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h, para enfrentar a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 3ª rodada do grupo C. No mesmo dia e horário, o Haiti encara o Marrocos, no estádio de Atlanta. Essas vão ser as duas últimas partidas da chave.