Raphinha sente desconforto e pede para ser substituído - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Raphinha sente desconforto e pede para ser substituídoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 22:29 | Atualizado 20/06/2026 00:40

O atacante Raphinha foi substituído com dores aos 39 minutos do primeiro tempo no jogo do Brasil contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), no estádio Lincoln Financial Field, pela 2ª rodada do grupo C da Copa do Mundo.

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O jogador deu sinais ao banco de reservas de que estava sentindo um incômodo, até se ajoelhar e aguardar atendimento. Ele fez uma expressão de preocupação ao conversar com o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, e companheiros da equipe.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol informou que Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita. "O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado", afirma o comunicado.

Raphinha deixou o campo após uma atuação ruim. Ele recebeu duas bolas em profundidade, mas a arbitragem marcou impedimento em ambos os lances. O atleta foi substituído por Rayan.