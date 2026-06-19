Rayan estreou na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Rayan estreou na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 23:55 | Atualizado 20/06/2026 00:01

"Era muito importante essa vitória para dar confiança para a sequência do caminho. Estava muito ansioso, mas depois que entra em campo e pega pela primeira vez na bola o peso sai. Estrear com essa vitória foi muito importante", disse Rayan após a partida.

Rayan entrou no lugar de Raphinha aos 40 minutos do primeiro tempo. O atacante do Barcelona sentiu um incômodo e fez uma expressão de preocupação. Com isso, o ex-jogador do Vasco estreou em Copas do Mundo aos 19 anos e 320 dias, e se juntou a craques como Pelé, Tostão e cia.

Com a vitória, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.

Mais jovens a jogar pelo Brasil em Copas:

1º - Pelé: 17 anos e 237 dias (1958 contra a União Soviética)

2º - Carvalho Leite: 18 anos e 25 dias (1930 contra a Bolívia)

3º - Marco Antônio: 19 anos e 124 dias (1970 contra a Romênia)

4º - Tostão: 19 anos e 171 dias (1966 contra a Hungria)

5º - Mazzola: 19 anos e 319 dias (1958 contra a Áustria)

6º - RAYAN: 19 anos e 320 dias (2026 contra o Haiti)