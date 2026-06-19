"Era muito importante essa vitória para dar confiança para a sequência do caminho. Estava muito ansioso, mas depois que entra em campo e pega pela primeira vez na bola o peso sai. Estrear com essa vitória foi muito importante", disse Rayan após a partida.
Rayan entrou no lugar de Raphinha aos 40 minutos do primeiro tempo. O atacante do Barcelona sentiu um incômodo e fez uma expressão de preocupação. Com isso, o ex-jogador do Vasco estreou em Copas do Mundo aos 19 anos e 320 dias, e se juntou a craques como Pelé, Tostão e cia.
Com a vitória, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.
Mais jovens a jogar pelo Brasil em Copas:
1º - Pelé: 17 anos e 237 dias (1958 contra a União Soviética) 2º - Carvalho Leite: 18 anos e 25 dias (1930 contra a Bolívia) 3º - Marco Antônio: 19 anos e 124 dias (1970 contra a Romênia) 4º - Tostão: 19 anos e 171 dias (1966 contra a Hungria) 5º - Mazzola: 19 anos e 319 dias (1958 contra a Áustria) 6º - RAYAN: 19 anos e 320 dias (2026 contra o Haiti)
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