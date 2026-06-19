Matheus Cunha 'surfa' após marcar no jogo entre Brasil e Haiti - Mauro Pimentel / AFP

Matheus Cunha 'surfa' após marcar no jogo entre Brasil e HaitiMauro Pimentel / AFP

Publicado 19/06/2026 22:57 | Atualizado 20/06/2026 01:20

Estados Unidos - Autor dos dois primeiros gols do Brasil na vitória sobre o Haiti por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (19), pela Copa do Mundo , Matheus Cunha celebrou nas duas vezes como se estivesse surfando. Esta é uma comemoração característica do atacante, que gosta do esporte.

Em entrevista divulgada pelo canal da Premier League no YouTube em fevereiro deste ano, Matheus Cunha foi perguntado sobre o significado e explicou.

"Eu tento surfar quando vou ao Brasil. Eu vou a uma pequena vila perto da minha cidade. Eles me ensinaram como começar a surfar. E, sim, agora estou me considerando um surfista. É tipo... Uma comemoração para eles", disse o atacante.

Jogadores comemoram gol do Brasil William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Em entrevista ao site 'ge' no ano passado, Matheus Cunha contou que o surfe surgiu em sua vida num momento de descanso e lazer.

"Estava tirando alguns dias de férias em Baia Formosa, no Rio Grande do Norte, e lá pude ter o prazer de conhecer alguns surfistas. Desde então tomei gosto pelo esporte e procuro sempre praticar nos meus momentos de lazer", contou o jogador.

"Foi uma situação que aconteceu de maneira natural e hoje posso dizer que faz parte da minha vida e dia a dia. Fiz alguns amigos surfando que estou sempre em contato. Um deles é o Ítalo Ferreira. Nos falamos constantemente e quando ele está nas águas ligo a TV para torcer. É um hobby e uma maneira de me desligar da rotina pesada que tenho como jogador de futebol. Recarrega as minhas energias", completou.