Matheus Cunha 'surfa' após marcar no jogo entre Brasil e HaitiMauro Pimentel / AFP
Brasil x Haiti: entenda a comemoração de surfista de Matheus Cunha
Ele anotou os dois primeiros gols do jogo na Filadélfia
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Camisa 11 precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, e Ancelotti optou pela entrada do atacante do Bournemouth
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Camisa 10 volta a treinar com o grupo na próxima segunda-feira
Jogador paraguaio ex-Vasco marca gol mais rápido da Copa do Mundo
Matías Galarza abriu o placar contra a Turquia em um minuto e três segundos
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Meia analisou como partida deste sábado (19) foi diferente do empate contra o Marrocos na estreia
Casemiro admite necessidade de melhorar, mas elogia time: 'Partida muito completa'
Seleção já não tem mais o 'peso da ansiedade da estreia', avaliou meia em entrevista após vitória sobre o Haiti por 3 a 0
Vini Jr 'não gosta tanto' de jogar por dentro, mas admite: 'Consigo ser mais eficiente'
Atacante destacou que 'era importante fazer essa função' no jogo diante do Haiti
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