O Brasil conseguiu a sua primeira vitória na Copa do Mundo ao golear o Haiti por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (19), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 2ª rodada do grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti controlou as ações desde o início da partida e na metade da etapa inicial, abriu o placar com Matheus Cunha, que marcou novamente pouco depois. Antes do intervalo, Vini Jr balançou as redes após receber grande passe de Lucas Paquetá.
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Com o resultado, a seleção brasileira chegou aos quatro pontos, assumindo a liderança da chave, mas empatada com Marrocos, que venceu a Escócia por 1 a 0 mais cedo.
O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar os escoceses no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 3ª rodada do grupo C. No mesmo dia e horário, o Haiti encara o Marrocos, no estádio de Atlanta. Essas vão ser as duas últimas partidas da chave.
O Brasil começou a partida com mais posse de bola, tentando encontrar espaços na defesa adversária, enquanto o Haiti apostou nas saídas em velocidade e disputas físicas para travar o jogo. Aos sete minutos, Vini Jr invadiu a área, mas acabou desarmado por Duverne. Depois, aos 11 minutos, o time de Ancelotti recuperou a bola no campo ofensivo e Bruno Guimarães tocou por cima para Raphinha fazer o gol, mas o árbitro marcou impedimento.
A Seleção seguiu trocando passes, buscando formas de infiltrar na linha defensiva de cinco jogadores haitianos. A primeira finalização do jogo saiu aos 16 minutos: em cobrança de escanteio, o goleiro Placide saiu mal e a bola sobrou para Vini Jr, que chutou, mas Casimir desviou para escanteio. Na sequência, aos 21 minutos, Raphinha recebeu outro toque em profundidade de Bruno Guimarães, saiu cara a cara com Placide, tocou por cima do goleiro e a bola foi à esquerda do gol, mas novamente, o lance acabou anulado.
Logo depois, aos 22 minutos, o Brasil abriu o placar. Vini Jr recebeu, limpou a marcação e chutou para defesa de Placide, que rebateu no meio da área. Matheus Cunha aproveitou a sobra e empurrou para o fundo das redes. Após a pausa para hidratação, Raphinha, marcado, recebeu bola longa na área e acabou desperdiçando mais uma chance.
O Haiti tentou responder tentando manter mais a posse no ataque, mas encontrou dificuldades em infiltrar na defesa brasileira, que conseguiu desarmar e afastar as bolas. Uma dessas situações gerou o segundo gol da Seleção: Paquetá roubou a bola de Casimir no meio-campo e tocou para Vini Jr, que fez o passe para Matheus Cunha invadir a área e chutar com força, sem chances para Placide. Na reta final do primeiro tempo, Raphinha sentiu dores e foi substituído por Rayan. O Brasil ainda ampliou nos acréscimos, com lançamento de Lucas Paquetá e Vini Jr tocando na saída do goleiro.
O Brasil seguiu tendo mais a posse no segundo tempo. Aos nove minutos, Vini Jr recebeu lançamento dentro da área, mas não conseguiu encontrar espaço para finalizar e acabou desarmado. Depois, em lance de perigo, o camisa 7 recebeu de Douglas Santos e cruzou na área; Rayan se esticou, mas não conseguiu alcançar a bola. Minutos depois, o Haiti teve a sua primeira grande chance: em cobrança de escanteio, Adé subiu mais alto que Marquinhos e cabeceou para grande defesa de Alisson. Na sequência, Danilo tirou em cima da linha.
Aos 22 minutos, Bruno Guimarães tocou para Vini Jr, que deixou de calcanhar para Martinelli acertar um grande chute no travessão. Depois, o juiz marcou impedimento. Já aos 30 minutos, Rayan tocou na frente para Douglas Santos, que chutou por cima do gol de Placide. Logo depois, Endrick recebeu passe de Rayan e marcou, mas o juiz deu impedimento.
O Brasil seguiu tendo mais a bola. No entanto, mesmo com as entradas de Éderson, Danilo Santos e Gabriel Martinelli na reta final do confronto, o time não impôs o mesmo ritmo da primeira etapa. Aos 41 minutos, o Haiti chegou com Isidor pela esquerda e arriscou o chute, mas Alisson fez a defesa, mandando a bola para escanteio.
Os adversários tentaram preencher o campo de ataque no fim do jogo, mas sem outras oportunidades de perigo. A seleção ainda teve chances nos acréscimos com Endrick e Éderson. Depois, em contra-ataque do Haiti, Simon arriscou da intermediária, e o goleiro brasileiro defendeu novamente.
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