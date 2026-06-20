Lucas Paquetá contra o Haiti nesta sexta-feira (19) - Roberto Schmidt / AFP

Lucas Paquetá contra o Haiti nesta sexta-feira (19)Roberto Schmidt / AFP

Publicado 20/06/2026 00:33





"O Mister conhece muito as nossas características e entendimento dentro de campo. Particularmente, eu e Bruno nos conhecemos bastante desde a época de Lyon. A gente tem um entrosamento muito bom e se entende dentro de campo. Então, fico feliz de poder ajudar ele dentro de campo. A gente tem que seguir crescendo e evoluindo", disse ao 'SporTV'. Rio — O meia Lucas Paquetá comentou sobre a vitória da Seleção por 3 a 0 sobre o Haiti , neste sábado (19), pela 2ª rodada do grupo C da Copa do Mundo. Em entrevista após a partida, o jogador destacou o seu entrosamento com Bruno Guimarães."O Mister conhece muito as nossas características e entendimento dentro de campo. Particularmente, eu e Bruno nos conhecemos bastante desde a época de Lyon. A gente tem um entrosamento muito bom e se entende dentro de campo. Então, fico feliz de poder ajudar ele dentro de campo. A gente tem que seguir crescendo e evoluindo", disse ao 'SporTV'.

Paquetá admitiu que a equipe sentiu o peso da estreia, no empate com o Marrocos. "A gente soube reconhecer isso e hoje, colocar um pouco mais de foco na qualidade, não só na vontade e na energia, e fizemos um grande jogo desde o início, no meu ver. É claro que é um jogo de Copa do Mundo, nunca vai ser fácil, mas a gente conseguiu construir o resultado e muito feliz pela vitória."



O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h, para enfrentar a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 3ª rodada do grupo C. No mesmo dia e horário, o Haiti encara o Marrocos, no estádio de Atlanta. Essas vão ser as duas últimas partidas da chave.