Casemiro é marcado de perto por Pierrot - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Casemiro é marcado de perto por PierrotWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 20/06/2026 00:22 | Atualizado 20/06/2026 00:29





"Um jogo muito bom. A gente sabe que a Copa do Mundo não tem jogo fácil. Estamos vendo muitas seleções empatando, perdendo jogos, então esse é o espírito. A ansiedade da estreia já passou, agora vamos melhorar. Jogamos melhor hoje, tiramos já o peso da ansiedade da estreia, acho que esse é o caminho. Ainda falta muito, a gente sabe que precisa melhorar, mas é uma boa vitória", afirmou, em entrevista à 'TV Globo'. Rio — O volante Casemiro elogiou o desempenho do Brasil na vitória por 3 a 0 contra o Haiti , pela 2ª rodada do grupo C da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (20), destacou como a "ansiedade da estreia" ficou para trás e admitiu que o time ainda precisa melhorar."Um jogo muito bom. A gente sabe que a Copa do Mundo não tem jogo fácil. Estamos vendo muitas seleções empatando, perdendo jogos, então esse é o espírito. A ansiedade da estreia já passou, agora vamos melhorar. Jogamos melhor hoje, tiramos já o peso da ansiedade da estreia, acho que esse é o caminho. Ainda falta muito, a gente sabe que precisa melhorar, mas é uma boa vitória", afirmou, em entrevista à 'TV Globo'.

Além disso, o jogador também destacou a partida do sistema defensivo. Foi a primeira vez em seis jogos que o Brasil não sofreu gols.



"O princípio de uma Copa do Mundo para vencer é não sofrer. O Alisson muito bem, o sistema defensivo, claro que a parte defensiva começa lá na frente. Acho que foi uma partida muito completa, estamos de parabéns, acho que esse é o caminho."



O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h, para enfrentar a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 3ª rodada do grupo C. No mesmo dia e horário, o Haiti encara o Marrocos, no estádio de Atlanta. Essas vão ser as duas últimas partidas da chave.