Vini Jr em ação no jogo entre Brasil e Haiti - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Vini Jr em ação no jogo entre Brasil e HaitiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/06/2026 00:14

Estados Unidos - Destaque na vitória sobre o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), Vini Jr avaliou a melhora do Brasil e fez uma revelação: não gosta tanto de jogar por dentro. No entanto, este é um pedido do técnico Carlo Ancelotti, e o próprio camisa 7 reconhece que consegue ser mais eficiente com esse posicionamento.

"Sem dúvida o peso da estreia conta muito, hoje já é o segundo jogo, todos os jogadores já estavam mais tranquilos. A forma que nós jogamos também, eu consegui jogar muito por dentro. O Mister sempre me pede para jogar por dentro. Eu não gosto tanto, mas sempre que eu jogo por dentro eu faço gol. Então, já sei que eu vou escutar e vou ter que jogar mais vezes por dentro. Era importante fazer essa função hoje, eu recebo menos a bola, mas consigo ser mais eficiente jogando por dentro", disse Vini Jr, ao 'SporTV'.

Vini Jr anotou o terceiro gol do Brasil na partida. Ele também teve participação nos dois de Matheus Cunha, que foi uma das novidades no time titular do Brasil em relação ao empate em 1 a 1 com o Marrocos na estreia.

No primeiro gol do jogo, o atacante do Real Madrid chutou e viu o goleiro dar rebote. Cunha estava ligado e apareceu para completar. Posteriormente, Vini Jr deu a assistência para o camisa 9 balançar a rede.

"Acredito que a formação e os jogadores escolhidos vão depender do nosso adversário. O Cunha entrou, fez muito bem, fez essa posição como no Manchester (United), jogando meio de falso nove, onde ele pode encostar junto com o Paquetá, junto com o Bruno (Guimarães), e a gente ter mais homens dentro do campo ali por dentro, onde a gente consegue criar superioridade. E isso foi importante, ele conseguiu fazer dois gols, muito feliz por ele, é um cara que trabalha bastante também para estar no seu melhor nível", afirmou o atacante.