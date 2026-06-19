Matheus Cunha e Vini Jr comemorando gol do Brasil - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Matheus Cunha e Vini Jr comemorando gol do BrasilWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 23:40

Rio - O Brasil venceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026. Com uma grande atuação no primeiro tempo, a seleção brasileira bateu o Haiti por 3 a 0 , nesta sexta-feira (19), em Filadélfia, nos Estados Unidos, com dois gols de Matheus Cunha e um de Vini Jr.

A vitória da seleção brasileira sobre os haitianos levou os torcedores à loucura nas redes sociais. O atacante Matheus Cunha, que marcou dois gols, foi o grande destaque da partida e recebeu muitos elogios. Houve também brincadeiras envolvendo Ancelotti e Endrick, além de críticas ao Raphinha.

fotogaleria

Com a vitória, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.