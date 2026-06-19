Matheus Cunha e Vini Jr comemorando gol do BrasilWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Brasil conquista primeira vitória na Copa e web vai à loucura; veja os memes
Matheus Cunha é exaltado após marcar dois gols contra o Haiti
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Matheus Cunha é exaltado após marcar dois gols contra o Haiti
Com gols de Matheus Cunha e Vini Jr, Brasil vence Haiti e assume liderança do grupo C
Seleção consegue primeira vitória na Copa do Mundo com atuação regular
Raphinha recebe críticas dos torcedores na web após jogo da Seleção: 'Ruimphinha'
Mesmo substituído no primeiro tempo, atacante foi alvo mais uma vez
Brasil x Haiti: entenda a comemoração de surfista de Matheus Cunha
Ele anotou os dois primeiros gols do jogo na Filadélfia
Vini Jr. acena para arquibancada onde estava Virginia Fonseca antes de jogo da Seleção
Influenciadora acompanhava a partida entre Brasil e Haiti s quando foi flagrada pela amiga registrando a interação
Kane diz que viveu um de seus melhores momentos com a seleção da Inglaterra após vitória
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