Vini Jr. acena para Virginia Fonseca durante jogo da Seleção contra o Haiti - Rprodução Instagram

Vini Jr. acena para Virginia Fonseca durante jogo da Seleção contra o HaitiRprodução Instagram

Publicado 19/06/2026 22:53

Rio - Virginia Fonseca marcou presença no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nesta sexta-feira (19), para acompanhar a partida da Seleção Brasileira contra o Haiti pela Copa do Mundo da FIFA 2026™. Durante o jogo, a influenciadora foi filmada pela amiga Yasmin Matos em um momento descontraído nas arquibancadas. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, Vini Jr. aparece acenando em direção ao setor onde Virginia estava. Ao perceber que estava sendo gravada, ela tentou cobrir a câmera do celular da amiga.

Antes do início da partida, Virginia também foi abordada por um repórter e questionada sobre o atacante da Seleção. Bem-humorada, ela evitou comentar diretamente o assunto. "Fala para o Leo Dias vir aqui que eu respondo", disse, aos risos.

Ao ser perguntada sobre a expectativa para o desempenho do jogador em campo, a influenciadora demonstrou confiança. "Claro! Vini vai marcar", respondeu.

Virginia e Vini Jr. viveram um relacionamento que chegou ao fim em maio deste ano, após cerca de seis meses. Na ocasião, ao comentar o término, a influenciadora afirmou ter aprendido a "nunca negociar aquilo que é inegociável".