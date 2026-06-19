O meio-campista Ismaël Koné passou por cirurgia bem-sucedida depois de sofrer uma fratura na perna esquerda durante a vitória do Canadá sobre o Catar por 6 a 0 e está fora do restante da Copa do Mundo de 2026. O perfil da seleção canadense confirmou as informações por meio das redes sociais nesta sexta-feira (19).
"Na noite passada, Ismaël Koné passou por uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma fratura no membro inferior. Espera-se que ele se recupere completamente, mas perderá o restante da Copa do Mundo da FIFA 2026. Você voltará mais forte, Isma!", escreveu o perfil da seleção.
Last night, Ismaël Koné underwent successful surgery to repair a lower limb fracture. He is expected to make a full recovery but will miss the remainder of FIFA World Cup 2026.
Koné sofreu uma lesão feia na perna esquerda após sofrer falta de Madibo, que foi expulso. A situação aconteceu no início do segundo tempo, e a seleção canadense vencia o Catar pelo placar de 3 a 0 naquele momento.
Jogadores das duas seleções ficaram preocupados. O próprio Madibo, que cometeu a infração, se mostrou abalado com a situação. Koné precisou ser substituído - ele deixou o campo de maca acenando para os torcedores.
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