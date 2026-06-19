Momento em que Koné deixa o gramado, de maca - Fran Santiago / Getty Images via AFP

Momento em que Koné deixa o gramado, de macaFran Santiago / Getty Images via AFP

Publicado 19/06/2026 15:01

O canadense Koné se pronunciou pela primeira vez após a grave lesão que o tirou da Copa do Mundo, sofrida na vitória do Canadá por 6 a 0 sobre o Catar, na última quinta-feira (18). Por meio de suas redes sociais, nesta sexta-feira (19), o meia agradeceu o apoio dos torcedores depois de quebrar a perna esquerda e demonstrou confiança na recuperação.



"Alá nunca me abandonou. Ao longo da minha vida, nem uma única vez. Então por que duvidar dele agora? Especialmente sabendo que Ele conhece e vê tudo antes mesmo de acontecer. Ele tem um plano e um propósito para todos nós. Esta batalha é um teste para a minha fé Nele e para o meu caráter. E, sinceramente, estou pronto para isso, porque Alá nunca lhe dará um desafio que você não seja capaz de superar. Ser testado é um dos maiores presentes de Deus", escreveu Koné.





O lance aconteceu no início do segundo tempo, quando o Canadá vencia por 3 a 0. Na ocasião, Madibo deu uma entrada dura no canadense, que acabou fraturando a sua perna. O momento gerou choque entre os jogadores, e o próprio atleta catari, que foi expulso, demonstrou abatimento após o ocorrido. Leia mais: Yamal descarta jogar 90 minutos pela Espanha contra a Arábia: 'Não é o momento' O lance aconteceu no início do segundo tempo, quando o Canadá vencia por 3 a 0. Na ocasião, Madibo deu uma entrada dura no canadense, que acabou fraturando a sua perna. O momento gerou choque entre os jogadores, e o próprio atleta catari, que foi expulso, demonstrou abatimento após o ocorrido.

Depois da lesão, Koné foi levado diretamente para um hospital. O meia passará por cirurgia e está fora da Copa do Mundo. O atleta disputava seu segundo Mundial. Na atual temporada pelo Sassuolo e Canadá, entrou em campo em 38 partidas, sendo 36 como titular, com seis gols marcados.

Confira o pronunciamento completo de Koné:

"Alá nunca me abandonou. Ao longo da minha vida, nem uma única vez. Então por que duvidar dele agora? Especialmente sabendo que Ele conhece e vê tudo antes mesmo de acontecer. Ele tem um plano e um propósito para todos nós. Esta batalha é um teste para a minha fé Nele e para o meu caráter. E, sinceramente, estou pronto para isso, porque Alá nunca lhe dará um desafio que você não seja capaz de superar. Ser testado é um dos maiores presentes de Deus.



O amor e o apoio de vocês foram sentidos. Sinceramente, muito obrigado.Vocês nem imaginam o quanto sou grato a todos que entraram em contato comigo e me mantiveram em suas orações.

Agradeço a Deus por isso, porque nem todos têm a mesma sorte.



Aos meus irmãos canadenses, enquanto me transformei em auxiliar técnico para apoiá-los à beira do campo , quero que saibam que amo vocês do fundo do coração. Nossa irmandade significa tudo para mim. O que vocês fizeram ontem ficará comigo para sempre. Voltarei muito em breve e continuaremos criando mais memórias juntos".

