Momento em que Koné deixa o gramado, de macaFran Santiago / Getty Images via AFP
"Alá nunca me abandonou. Ao longo da minha vida, nem uma única vez. Então por que duvidar dele agora? Especialmente sabendo que Ele conhece e vê tudo antes mesmo de acontecer. Ele tem um plano e um propósito para todos nós. Esta batalha é um teste para a minha fé Nele e para o meu caráter. E, sinceramente, estou pronto para isso, porque Alá nunca lhe dará um desafio que você não seja capaz de superar. Ser testado é um dos maiores presentes de Deus", escreveu Koné.
O lance aconteceu no início do segundo tempo, quando o Canadá vencia por 3 a 0. Na ocasião, Madibo deu uma entrada dura no canadense, que acabou fraturando a sua perna. O momento gerou choque entre os jogadores, e o próprio atleta catari, que foi expulso, demonstrou abatimento após o ocorrido.
Confira o pronunciamento completo de Koné:
O amor e o apoio de vocês foram sentidos. Sinceramente, muito obrigado.Vocês nem imaginam o quanto sou grato a todos que entraram em contato comigo e me mantiveram em suas orações.
Agradeço a Deus por isso, porque nem todos têm a mesma sorte.
Aos meus irmãos canadenses, enquanto me transformei em auxiliar técnico para apoiá-los à beira do campo , quero que saibam que amo vocês do fundo do coração. Nossa irmandade significa tudo para mim. O que vocês fizeram ontem ficará comigo para sempre. Voltarei muito em breve e continuaremos criando mais memórias juntos".
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