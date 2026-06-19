Lamine Yamal em ação durante treino da seleção espanholaFlorencia Tan Jun / Getty Images via AFP

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Espanha - Grande esperança da seleção espanhola nesta Copa do Mundo, Lamine Yamal garantiu que não jogará 90 minutos neste domingo (21), contra a Arábia Saudita, às 13h (de Brasília). Na primeira partida após a lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, o craque atuou durante cerca de 20 minutos na estreia no Mundial, contra Cabo Verde.
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"Estou bem, me encontro bem, mas é muito cedo, é desnecessário, tenho um processo de adaptação, não é o momento de jogar uma partida inteira, mas posso jogar os minutos que o mister quiser", disse o ponta de 18 anos, em entrevista ao portal espanhol 'RTVE'.
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Yamal se lesionou no fim de abril e escolheu passar por tratamento conservador, alinhado entre clube e seleção, para não correr o risco de perder o Mundial. Por isso, seu retorno aos gramados também precisa ser gradual.
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Segundo o portal, o planejamento indica que o craque deve entrar em campo por algo entre 45 e 60 minutos contra a Arábia Saudita. Após o empate no primeiro jogo, a Espanha ficou pressionada e precisa de um bom resultado para encaminhar a classificação antes de enfrentar o Uruguai na rodada seguinte.