Musa da Copa, Ivana Knoll vestiu espartilho com decote em partida da Croácia contra a InglaterraReprodução de Instagram
Musa da Copa de 2022 chama atenção por roupa ousada na arquibancada
Ivana Knoll se destaca pelos looks com cores da bandeira da Croácia
Musa da Copa de 2022 chama atenção por roupa ousada na arquibancada
Ivana Knoll se destaca pelos looks com cores da bandeira da Croácia
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