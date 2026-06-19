Musa da Copa, Ivana Knoll vestiu espartilho com decote em partida da Croácia contra a InglaterraReprodução de Instagram

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Ivana Knoll não quer perder o título de 'musa da Copa' que ganhou em 2022 e voltou a chamar a atenção na atual edição da Copa do Mundo. A influenciadora e DJ croata arrancou suspiros de torcedores e internautas com a roupa ousada que vestiu na derrota da Croácia por 4 a 2 para a Inglaterra, na quarta-feira (17).
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Musa da Copa, Ivana Knoll vestiu espartilho com decote em partida da Croácia contra a Inglaterra - Reprodução de Instagram
Musa da Copa, Ivana Knoll vestiu espartilho com decote em partida da Croácia contra a Inglaterra - Reprodução de Instagram
Musa da Copa, Ivana Knoll vestiu espartilho com decote em partida da Croácia contra a Inglaterra - Reprodução de Instagram
Musa da Copa, Ivana Knoll vestiu espartilho com decote em partida da Croácia contra a Inglaterra - Reprodução de Instagram
Ivana Knöll foi eleita a musa da Copa de 2022 - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll, modelo e musa da Copa do Mundo 2022 - Reprodução/Redes sociais
Ivana Knöll é musa da Copa do Mundo de 2022 - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll é musa da Copa do Mundo de 2022 - Reprodução / Instagram
Ivana, de 33 anos, apareceu com um espartilho decotado nas cores da bandeira da Croácia. Ela posou para fotos na arquibancada e também compartilhou nas redes sociais a experiência no estádio de Dallas (EUA).
Depois da partida, a musa da Copa, que em 2022 chamou a atenção pelos looks ousados, ainda atuou como DJ em uma festa na cidade americana. Ela mora em Miami e é dona da marca de roupas Knoll Doll.