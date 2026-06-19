Jogadores da seleção brasileira em ação durante treino nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF
Caso sejam advertidos mais uma vez, terão de cumprir suspensão automática no próximo jogo, contra a Escócia, dia 24. Os cartões só zeram ao fim da fase de grupos.
A tendência é de que Carlo Ancelotti mexa na escalação, mas o volante deve seguir entre os titulares. O provável time é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.
O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Brasil precisa vencer para encaminhar a classificação ao mata-mata. Neste momento, soma um ponto e ocupa a terceira posição no Grupo C.
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