Jogadores da seleção brasileira em ação durante treino nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

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Estados Unidos - O Brasil precisará entrar em campo contra o Haiti com o alerta ligado nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo. Ibañez e Casemiro receberam cartão amarelo no empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia, e, assim, estão pendurados.
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Caso sejam advertidos mais uma vez, terão de cumprir suspensão automática no próximo jogo, contra a Escócia, dia 24. Os cartões só zeram ao fim da fase de grupos.

A tendência é de que Carlo Ancelotti mexa na escalação, mas o volante deve seguir entre os titulares. O provável time é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.
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O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Brasil precisa vencer para encaminhar a classificação ao mata-mata. Neste momento, soma um ponto e ocupa a terceira posição no Grupo C.