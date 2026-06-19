Alessandra AmbrósioReprodução do Instagram

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Rio - Alessandra Ambrósio, de 45 anos, deu um show de beleza e boa forma ao publicar, no Instagram, um vídeo em que aparece usando um biquíni verde e amarelo. Nas imagens, a modelo demonstra a torcida pelo Brasil, que joga contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela Copa do Mundo. 
Como era de se esperar, ela recebeu inúmeros elogios. "Gata demais", afirmou um internauta. "Perfeita", disse outro. "Musa do Brasil", opinou uma terceira pessoa. Outros comentários como: "Gostosa"; "Deusa"; "Maravilhosa"; "A melhor representante do Brasil hoje e sempre!" também foram postados.  
Confira: 

 
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Alessandra Ambrósio
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