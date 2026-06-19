Momento em que Koné deixa o gramado, de macaFran Santiago / Getty Images via AFP
“Foi na frente do banco. Vi na hora, na frente de todos nós. Escutamos o osso quebrar. Todos ficam baqueados com a lesão”, contou o treinador, em entrevista coletiva.
“Ele é parte do coração do time. É uma grande perda para nós, foi um grande jogador nos dois jogos. Ele acenou para os torcedores, acalmou a todos. É um posicionamento incrível como pessoa. Esse é nosso time” disse.
Agora sem Koné, Canadá iniciará a preparação para o último compromisso nesta fase inicial da Copa do Mundo, contra a Suíça, quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), em Vancouver. As seleções somam quatro pontos cada e disputam a liderança do Grupo B. Bósnia e Catar, que completam a chave, têm um.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.