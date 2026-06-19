Momento em que Koné deixa o gramado, de macaFran Santiago / Getty Images via AFP

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Canadá - Técnico do Canadá, Jesse Marsch comentou a grave lesão de Koné na goleada por 6 a 0 sobre o Catar, na última quinta-feira (18), em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O meio-campista, que quebrou a perna esquerda em disputa de bola no segundo tempo, foi direto ao hospital.

“Foi na frente do banco. Vi na hora, na frente de todos nós. Escutamos o osso quebrar. Todos ficam baqueados com a lesão”, contou o treinador, em entrevista coletiva.
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“Ele é parte do coração do time. É uma grande perda para nós, foi um grande jogador nos dois jogos. Ele acenou para os torcedores, acalmou a todos. É um posicionamento incrível como pessoa. Esse é nosso time” disse.

Agora sem Koné, Canadá iniciará a preparação para o último compromisso nesta fase inicial da Copa do Mundo, contra a Suíça, quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), em Vancouver. As seleções somam quatro pontos cada e disputam a liderança do Grupo B. Bósnia e Catar, que completam a chave, têm um.