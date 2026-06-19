Badio em ação durante jogo do Pérolas Negras - Divulgação / Pérolas Negras

Badio em ação durante jogo do Pérolas NegrasDivulgação / Pérolas Negras

Publicado 19/06/2026 07:30

Rio - Adversários em campo nesta sexta-feira (19), Brasil e Haiti têm uma relação estreita. Um dos frutos dessa união é o Pérolas Negras, clube de futebol criado pelo Viva Rio que tem academias nos dois países. Capitão do time, o haitiano Badio conversou com O DIA antes do início do torneio e contou como está a expectativa para o jogo entre as duas seleções.

"Enorme demais. Quando você pega um Haiti, que não participa de uma Copa do Mundo há muitos anos e sabendo que vai pegar o Brasil, isso dá aquele frio na barriga e um medo também. Mas a expectativa é muito grande. Nós temos uma seleção que muitos haitianos estão acreditando, tem vários jogadores que atuam fora do país. Expectativa é muito grande por um jogo bom", disse.

Badio também fez elogios ao time do técnico Carlo Ancelotti. Ele também admitiu que não gostaria que o Haiti enfrentasse a seleção brasileira já na fase de grupos do torneio.

"A Copa do Mundo é um campeonato, digamos, que é difícil, mesmo com a Fifa abrindo mais vagas países. A gente sabe que a Copa do Mundo é a cada quatro anos, é difícil você classificar (...) Queria muito que caísse num grupo que a gente pegasse uns times que a gente poderia lutar de igual para igual. O Brasil é uma seleção muito forte. Não queria, não gostaria, não, mas infelizmente aconteceu", afirmou.

O capitão do Pérolas Negras também mostrou confiança no Haiti para a Copa do Mundo. O zagueiro valorizou o trabalho da comissão técnica da seleção.

"Na minha opinião, acho que o Haiti passa da primeira fase, porque a proposta de jogo que a comissão técnica está propondo, acredito eu no futebol moderno, pode ser que dê certo. Você pega o futebol hoje em dia que se o time sabe marcar, sabe defender bem, a gente joga por uma bola. Com esse propósito de jogo, acredito que pode ser que um empate ou ganhe um jogo", destacou.

O Pérolas Negras nasceu em 2009, como parte da Missão de Paz da ONU no país. Badio contou está na Academia desde os 14 anos. Ele veio para o Brasil em 2016, com 16 para 17 anos.

O jogador, que também atuou por outros clubes do futebol brasileiro, é o capitão da equipe. Atualmente, o Pérolas Negras está na Série A2 do Campeonato Carioca.

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O QUE SIGNIFICA O PÉROLAS NEGRAS PARA VOCÊ?

"O Pérolas Negras significa tudo para mim. Muitas das vezes eu converso com a minha esposa sobre gratidão. Deus trabalha com caminhos, coloca coisas, pessoas no nosso caminho para realizar o propósito Dele nas nossas vidas. E o Pérolas Negras como ferramenta. Entrei no Pérolas Negras desde os meus 14 anos, desde pequeninho e vim crescendo. Então, o Pérolas Negras abre portas para mim".

ESTUDO

"Lá no Haiti eles fizeram uma academia. Academia que eu digo é um lugar grande, eles constroem casas lá dentro, campo de futebol e uma escola. É como se fosse a seleção brasileira (na época da entrevista, a Seleção tinha acabado de sair da Granja Comary, onde se concentrava e treinava antes do jogo contra o Panamá). Eles concentram ali e lá dentro conseguem fazer tudo que precisam. Então, era assim. A gente treinava de manhã, umas 7h, e a escola começa às 9h".

IDIOMA

"O crioulo é aquele idioma materno, que a gente cresce e nossos pais nos ensinam. O francês a gente aprende na escola. Então, era obrigatório. Você criança ou adulto tem que comunicar em francês, porque todos os nossos livros são em francês. Aqui no Brasil, quando cheguei, quase desisti por causa do idioma".

"Foi muito difícil nas primeiras semanas e até pensei em voltar. O idioma foi um dos motivos que quase me fez voltar. Não posso estar jogando futebol no Brasil e não conseguir me comunicar com meus companheiros. Mas aos poucos fui me adaptando, algumas palavras. Posso te falar, depois de uns quatro meses, eu me sentia um pouco em casa. Não conseguia falar, mas conseguia escutar e conversa com sinal. Fui me adaptando".

Brasil x Haiti

As duas seleções vão se enfrentar nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.