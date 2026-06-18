Jogadores do Brasil foram recebidos com muita festa pelo povo haitiano - Nilton Santos / CBF

Jogadores do Brasil foram recebidos com muita festa pelo povo haitianoNilton Santos / CBF

Publicado 18/06/2026 07:00 | Atualizado 18/06/2026 10:13

O duelo entre Brasil e Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, traz à tona várias lembranças. Isso porque, há mais de 20 anos, os países protagonizaram o emblemático ‘Jogo da Paz’. O confronto ficou marcado na memória dos haitianos, por representar um hiato de tranquilidade e alegria diante de tanto sofrimento.



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Em meio ao caos, um alento especial

À época, o Haiti passava por uma guerra civil, com a grande maioria dos cidadãos vivendo abaixo da linha da pobreza. O Brasil, então, assumiu a coordenação da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) e enviou soldados para ajudar na reconstrução do país.



Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs um amistoso entre as seleções, com o objetivo de usar o futebol como um instrumento de pacificação. Dessa forma, a partida, que aconteceu em agosto de 2004, em Porto Príncipe, ficou conhecida como o 'Jogo da Paz'.



O momento fez com que a população deixasse de lado todas as questões sociais e econômicas, ao menos por 90 minutos. A recepção foi histórica, com milhares de pessoas acompanhando as estrelas brasileiras no caminho do aeroporto até o Estádio Sylvio Cator. A delegação fez o trajeto em carros blindados e abertos, para ter contato com o público.

Os craques que viajaram

Sob a liderança de Carlos Alberto Parreira, o Brasil entrou em campo com: Júlio César; Belletti, Juan, Roque Júnior e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Edu Gaspar, Juninho Pernambucano e Roger; Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo.



Outros jogadores saíram do banco de reservas no segundo tempo: Fernando Henrique, Cris, Adriano, Magrão, Renato, Pedrinho e Nilmar.

Como foi o ‘Jogo da Paz’?



A seleção brasileira comandou um verdadeiro passeio e, sem dificuldades, goleou por 6 a 0. Quem abriu o placar foi Roger, de cobertura. Ronaldinho Gaúcho, em arrancada maravilhosa, fez o segundo. Roger marcou o terceiro, depois de um contra-ataque veloz e mortal.



Já na etapa final, Ronaldinho Gaúcho, em cobrança de falta, contou com falha do goleiro: 4 a 0. Depois, o camisa 7, de novo, fez o quinto, após jogada ensaiada com Juninho Pernambucano. No fim, Nilmar fechou a grande exibição em solo caribenho.

Reencontro na Copa do Mundo



Agora, Brasil e Haiti vão se enfrentar no Mundial, torneio que os haitianos não disputavam há 52 anos - desde 1974, na Alemanha. Marrocos e Escócia completam o Grupo C.